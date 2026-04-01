伏筆成真！　落日飛車宣布高流開唱「時間點曝光」

▲ 落日飛車8月將登高流開唱。（圖／華納音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

落日飛車正式宣告回歸南台灣，備受期待的「Q來Q去」巡演高雄站，確定將於8月8日強勢登陸高雄流行音樂中心，消息早在日前大港開唱演出後便埋下伏筆，當時他們特別在社群上感性致謝：「謝謝高雄，謝謝大港邀請。這段旅程還沒有結束，我們很快再見面。」如今正式官宣，落日飛車也向南部的樂迷發出號召：「是高雄釋放真實力的時候了！我們一起用行動展現濁水溪以南的熱情！」

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▲▼ 落日飛車開唱足跡橫跨亞洲各大國際城市。（圖／華納音樂提供）



回顧2026年上半年，繼「Ｑ來Q去」台北站圓滿落幕，落日飛車的足跡橫跨亞洲各大國際城市，3月初樂團先是登陸東京與首爾，特別是3月14日情人節當天，他們選擇在首爾與當地樂迷共度，而剛結束的吉隆坡站更是充滿生活感，團員們在演出後大讚當地的肉骨茶好吃，隨後4日將移師新加坡濱海藝術中心演出，落日飛車也在旅程中將巡演日常轉化為創作養分。

隨著亞洲場次推進，落日飛車緊接著將開啟大洋洲與歐洲的巡迴版圖，他們將於4月中旬前往澳洲，分別在4月17日雪梨與4月18日墨爾本兩大指標性場館開唱，隨後在 6 月初轉戰英國倫敦，登上充滿復古情調的Troxy劇院。在走過近半個地球後，他們將把在各地累積的能量帶回高雄，正如他們在大港演出後的承諾：「8/8 高雄流行音樂中心，落日飛車，繼續前行。」

