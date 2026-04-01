柳和榮宣布嫁大3歲企業家！　連續放閃親吻：遇見夢想情人

記者張筱涵／綜合報導

韓國女星柳和榮將於9月12日結婚，對象為大她3歲的企業家。她1日透過社群親自宣布喜訊，並接連公開多則Instagram限時動態，大方分享與未婚夫的甜蜜日常，引發粉絲關注。

▲柳和榮宣布婚訊後就公開放閃。（圖／翻攝自Instagram／Hwayoung_ryu_93）



牽手放閃、約會日常全曝光 甜喊「穩重的男人」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從柳和榮曝光的限時動態中可見，不僅與未婚夫十指緊扣的畫面，還寫下「戀愛Instagram開始」，正式宣告甜蜜戀情。她也分享男方在美術館看展的背影照，並甜蜜形容對方是「讓人安心的男人」，用餐畫面中，她寫下「一直很想遇到像爸爸一樣的男人，這個願望實現了」，透露對未婚夫的高度信任與依賴。

▲柳和榮說想遇見和爸爸一樣的男人，夢想實現。（圖／翻攝自Instagram／Hwayoung_ryu_93）



情侶剪影告白 自稱「彼此的多比」

柳和榮還曬出兩人在沙灘上的影子合照，兩人比出愛心姿勢，並寫下「成為彼此的多比的我們」，還分別標註「柳多比」、「某某多比」，用可愛方式形容兩人緊密關係。另一張照片則是兩人約會時的合照，她坐在椅子上自拍，未婚夫害羞低頭，她則笑稱對方是「很容易害羞的我家老公」，互動甜蜜自然。

戶外親吻照曝光 男方羞喊「我會害羞」

此外，柳和榮也分享在歐式建築前的親吻照，畫面中她主動親吻男方臉頰，並寫下「強制親親」，而男方則回應「我會害羞」，互動逗趣又充滿愛意。

▲柳和榮公開放閃。（圖／翻攝自Instagram／Hwayoung_ryu_93）



親自報喜訊 盼外界溫柔看待未來

柳和榮稍早也在正式貼文中表示：「我們決定超越愛情，成為彼此的全部」，並希望大家能以溫暖的目光看待兩人的未來旅程。

從T-ara轉戰演員 婚後動向受期待

柳和榮2010年以T-ara成員出道，2012年退團後轉型為演員，出演《前女友俱樂部》、《回來吧大叔》、《爸爸好奇怪》、《Mad Dog》等多部作品，持續在戲劇與電影領域活躍。