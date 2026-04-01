從心理系改念伯克利「歌曲還曾被盧廣仲翻唱」　香港才子宣佈來台開唱

記者蔡琛儀／台北報導

香港創作才子關浩德5月23日將首度來台開唱，集演唱、創作、編曲於一身的他，港大心理學系畢業後赴伯克利音樂學院深造，曾與陳奕迅、方大同等知名藝人合作。2023年首張專輯《Just Be A Rock》發行後一鳴驚人，拿下大陸浪潮音樂大賞「最佳新人獎」，並憑藉參與裘德單曲〈胚胎〉編曲入圍第35屆金曲獎「最佳編曲人獎」。

▲關浩德將首度來台開唱。（圖／關浩德提供）

盧廣仲去年翻唱專輯《傷心早餐店》中備受好評的〈Lost You Twice〉，正是翻唱自他的原創作品；黃宣也曾在音樂綜藝節目上公開力薦這位「被低估的音樂才子」，並與他即興合作〈怪天氣〉驚艷全場。

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去年他推出第二張唱作專輯《宜莫深思》，靈感源自他身為INTJ的慣性思維，「我很習慣用邏輯去分析情緒的來源、合不合理、要不要控制它，但有時候會覺得，情緒其實不需要被這樣理性處理。」於是誕生了「停止過度分析，讓情緒自然存在」的核心概念。專輯由他一手包辦製作編曲，與關詩敏合作〈海浪海岸〉時更被對方化身「配唱嚴師」，「光是第一句就錄了將近70個takes！」

▲關浩德的歌曲曾被盧廣仲翻唱。（圖／關浩德提供）

對關浩德而言，台北有金曲獎的溫暖、有音樂夥伴的情誼，還有慰藉過他腸胃的在地美食。他表示：「希望每一位到場的朋友，都能在音樂裡放下焦慮，好好感受當下的自己。」台北場演唱會將完整呈現《宜莫深思》熱門曲目，並有望解鎖未公開創作Demo。購票洽遠大售票系統。​​​​​​​​​​​​​​​​