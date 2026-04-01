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吳慷仁首部主演陸劇開播！冷酷邪笑「PUA孫儷」　她被虐到失控手抖

記者黃庠棻／台北報導

連假即將到來，與其在國道當「塞車苦主」，不如宅在家當「追劇霸主」！愛奇藝國際版特別推出超澎湃「追劇補番懶人包」，精選5部話題爆表的影劇與動漫。

▲《危險關係》由孫儷、吳慷仁主演。（圖／iQIYI提供）

▲《危險關係》由孫儷、吳慷仁主演。（圖／iQIYI提供）

從孫儷與吳慷仁的情感對決、章若楠狠退相親對象、翟瀟聞封神告白周也，到柳炳宰攜手人氣愛豆挑戰憋笑極限，這份追劇片單保證讓你從早看到晚，完全不無聊。

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▲《你好1983》由周也、翟瀟聞主演。（圖／iQIYI提供）

▲《你好1983》由周也、翟瀟聞主演。（圖／iQIYI提供）

《危險關係》：孫儷墜入情感操控陷阱！崩潰對決吳慷仁掀話題

《危險關係》昨（31）晚開播即引發關注，首度以整部劇聚焦「親密關係中的精神操控（PUA）」，揭露以愛為名的情感暴力。劇情圍繞大學教授顏聆（孫儷飾）展開，她在追查閨蜜「挪用公款後自殺」疑案時，逐步陷入精神科醫生羅梁（吳慷仁飾）設下的情感操控陷阱。表面溫柔體貼的完美戀人，實則步步操控，讓人不寒而慄。

▲《危險關係》由孫儷、吳慷仁主演。（圖／iQIYI提供）

▲《危險關係》由孫儷、吳慷仁主演。（圖／iQIYI提供）

▲《危險關係》由孫儷、吳慷仁主演。（圖／iQIYI提供）

孫儷這次顛覆過往「大女主」角色形象，首度挑戰被操控的受害者角色。她透露拍攝期間，導演最常對她說的一句話就是「再柔弱一點」，為了呈現角色心理崩塌，不僅刻意減重至顴骨凸起，還設計耳鳴、手抖等細節，強化身心失控的狀態。

▲《危險關係》由孫儷、吳慷仁主演。（圖／iQIYI提供）

▲《危險關係》由孫儷、吳慷仁主演。（圖／iQIYI提供）

▲《危險關係》由孫儷、吳慷仁主演。（圖／iQIYI提供）

隨著劇情推進，顏聆從自信理性的教師，一步步被擊潰、再到覺醒反擊，首播第一集被學生家長當場甩巴掌的衝擊畫面，並逐漸陷入醫生的溫柔陷阱，預告中一句「我不會讓你毀了我」成為關鍵轉折。角色轉變與高壓情感對峙交織，也讓孫儷與吳慷仁的對手戲張力十足。

▲《危險關係》由孫儷、吳慷仁主演。（圖／iQIYI提供）

▲《危險關係》由孫儷、吳慷仁主演。（圖／iQIYI提供）

《冬去春來》：章若楠演技爆發掀討論！素顏上陣

《冬去春來》近期話題持續升溫，其中章若楠的表現成為一大焦點。她為詮釋「莊莊」一角，不僅素顏上陣，還苦練方言、加入大量生活化細節，像是在電話亭「報喜不報憂」的隱忍落淚戲碼，就被觀眾點名為情緒爆發名場面。編劇高滿堂也盛讚她「眼神有戲，一開機就讓人驚喜」。

▲《冬去春來》由白宇、章若楠、林允主演。（圖／iQIYI提供）

▲《冬去春來》由白宇、章若楠、林允主演。（圖／iQIYI提供）

▲《冬去春來》由白宇、章若楠、林允主演。（圖／iQIYI提供）

角色設定同樣充滿張力，莊莊為了追夢一路吃苦，不僅遭遇被搶錢、教書被辭退，甚至靠賣衣服籌錢支撐生活與理想。章若楠也在造型上展現巧思，將年代感穿搭穿出層次，多套造型更是親自參與搭配，甚至獲演員白宇大讚品味出眾，讓角色更具說服力。

▲《冬去春來》由白宇、章若楠、林允主演。（圖／iQIYI提供）

▲《冬去春來》由白宇、章若楠、林允主演。（圖／iQIYI提供）

▲《冬去春來》由白宇、章若楠、林允主演。（圖／iQIYI提供）

導演鄭曉龍更透露，因為章若楠表演細膩且層次豐富，實際剪輯時「幾乎沒有刪減她的鏡頭」，也讓角色完整度大幅提升。除了角色成長線吸睛，與林允在戲中培養出的閨蜜情也延伸到戲外，章若楠更直言對方「真的很可愛」，不少互動都是真情流露，讓角色關係更自然討喜。

▲《冬去春來》由白宇、章若楠、林允主演。（圖／iQIYI提供）

▲《冬去春來》由白宇、章若楠、林允主演。（圖／iQIYI提供）

而在情感衝突線上，面對相親對象、典型「媽寶男」康順銀（任重飾）單方面逼婚，莊莊強硬回擊、不再隱忍的轉折橋段，讓不少觀眾直呼「看得很解氣」甜感、現實壓力與女性成長並行，也讓《冬去春來》在近期情感題材中更具討論度。

▲《冬去春來》由白宇、章若楠、林允主演。（圖／iQIYI提供）

▲《冬去春來》由白宇、章若楠、林允主演。（圖／iQIYI提供）

《你好1983》：周也「坦白局」引爆討論！翟瀟聞一句告白被封「純愛天花板」

《你好1983》近期劇情迎來關鍵轉折，周誠（翟瀟聞飾）意外發現夏曉蘭記錄未來的日記本，得知她的穿越身份後，沒有退縮，反而選擇正面告白「無論你來自外太空或別的星球，你都是我第一眼就愛上的夏曉蘭。」這段情節播出後迅速在網路發酵，被大批網友封為「純愛天花板」，討論度持續攀升。

▲《你好1983》由周也、翟瀟聞主演。（圖／iQIYI提供）

▲《你好1983》由周也、翟瀟聞主演。（圖／iQIYI提供）

▲《你好1983》由周也、翟瀟聞主演。（圖／iQIYI提供）

除了高甜名場面，角色之間的情感設定也引發共鳴。周誠在感情之外，仍持續為自身前途努力；夏曉蘭則明確表達「愛不是佔有」，拒絕為愛犧牲自我。兩人關係建立在理解與尊重之上，不少觀眾認為「不只是好嗑，還很合理」，成為近期討論度最高的純愛CP之一。

▲《你好1983》由周也、翟瀟聞主演。（圖／iQIYI提供）

▲《你好1983》由周也、翟瀟聞主演。（圖／iQIYI提供）

▲《你好1983》由周也、翟瀟聞主演。（圖／iQIYI提供）

《航海王》艾爾帕布篇：草帽一行人登陸巨人之國！中村悠一加盟掀熱議

《航海王》動畫回歸，全新篇章「艾爾帕布篇」4月5日於愛奇藝國際版全台獨家首播，草帽一伙在離開艾格赫德後，與巨兵海賊團同行，正式抵達傳說中的巨人之國「艾爾帕布」。這片土地不僅是巨人族的故鄉，也與「D之一族」、800年前古代王國及世界政府起源密切相關，主線劇情加速推進。

▲《航海王-艾爾帕布篇》。（圖／iQIYI提供）

▲《航海王-艾爾帕布篇》。（圖／iQIYI提供）

隨著篇章展開，官方同步公布核心新角色「洛基」的聲優人選，由人氣聲優中村悠一擔任。該消息於3月28日在「AnimeJapan 2026」活動中正式公開，並搭配動畫PV釋出，引發粉絲高度關注。中村悠一過去因配音《咒術迴戰》五條悟而廣為人知，此次加盟也讓不少網友笑稱「五條悟加入草帽團」，話題迅速發酵。

《不能笑的孤獨粉絲見面會》：柳炳宰出招太狠！DAY6 Young K、元弼極限忍笑撐不住

連假想無腦放鬆，就看《不能笑的孤獨粉絲見面會》。節目由柳炳宰主持，延續其一貫「不友善」脫口秀風格，主打「只要笑就淘汰」的極限規則，透過各種荒謬橋段逼出嘉賓反應，笑點密集又帶點殘酷感。

▲《不能笑的孤獨粉絲見面會》。（圖／iQIYI提供）

▲《不能笑的孤獨粉絲見面會》。（圖／iQIYI提供）

值得一提的是，過去GD權志龍、IU曾在《不能笑的生日派對》中挑戰類似設定，引發高度討論，也讓「不能笑系列」話題持續延燒。本次升級為全新形式的《不能笑的孤獨粉絲見面會》，首集來賓為人氣樂團DAY6的Young K與元弼。

面對無厘頭角色扮演與突發狀況連發，嘉賓必須在極度荒誕的情境中強忍笑意，不少橋段讓觀眾笑到停不下來，也讓來賓頻頻破功。節目憑藉「越忍越好笑」的反差設定，一定是連假期間最輕鬆也最解壓的熱門選擇之一。

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吳慷仁孫儷危險關係

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