獨／陳子玄再婚3年…突曬「渾圓孕肚照」：藏好久　整排藍勾勾恭喜

記者黃庠棻／台北報導

藝人陳子玄曾和陳麒凱（原名陳建隆）有過一段4年婚姻，當時兩人育有一子「恩恩」，她在2023年再婚江國瑋，時常透過社群平台分享夫妻的甜蜜生活點滴。今（1）日她突在社群平台上曬出一張挺著孕肚的照片，並寫下「藏了好久終於可以說了」引起關注。

▲陳子玄。（圖／翻攝自陳子玄IG）

陳子玄今（1）日曬出一張挺著孕肚的照片，只見她穿著貼身衣物，手扶著看起來約莫4、5個月的渾圓孕肚，被問到是否傳出懷二胎的好消息，她回應《ETtoday星光雲》，笑說「是愚人節玩笑」，至於孕肚照則是請Chatgpt用AI生成的。

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▲陳子玄。（圖／翻攝自陳子玄IG）

不過，陳子玄曬出的孕肚照中，有許多藝人好友也上當，像是謝承均就獻上祝福「哇！恭喜」還附上拍手的表情符號；陳瑋薇也回覆「我的天啊！ 恭喜」；楊皓崴也開心表示「恭喜恭喜」，她的愚人節玩笑順利騙過不少「藍勾勾」。

▲演藝圈好友恭喜陳子玄。（圖／翻攝自陳子玄IG）

此外，陳子玄再婚約3年，與現任丈夫江國瑋還沒迎來愛的結晶，被問到是否有計劃再生一個寶寶，她回應「40歲以前順其自然」，目前一家三口感情相當融洽。

▲陳子玄。（圖／翻攝自陳子玄IG）