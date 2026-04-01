閃兵案第四波搜索！　小A辣吐「變性人心聲」：我也沒選擇逃避

記者張筱涵／綜合報導

檢警今（1日）針對閃兵案進行第四波搜索行動。在輿論持續發酵之際，網紅小A辣也在社群發聲，一句「當兵真的有那麼可怕？」引發網友熱議。

▲小A辣。（圖／翻攝自FACEBOOK／Little A spicy﻿）



小A辣今天在社群平台曬出自己當兵時期與現在的照片，並有感而發寫下：「今天看到有人花錢逃兵，沒有想批評誰，但我真的很疑惑……當兵，真的有那麼可怕？」她進一步表示，自己身為變性人，一路走來經歷許多否定與質疑，但仍選擇面對人生中的挑戰與責任，「我也沒有選擇逃避，每個人都有自己的義務跟課題。」

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貼文曝光後迅速引發關注，不少網友湧入發言，「昨天有看到新聞，說第三性服兵役違反人權之類的幹話，但是我第一個想到你，是一個好榜樣」、「因為你是最棒的」、「A辣姐勇敢面對做自己是最讓我們向妳看齊，最棒最好的榜樣之一」‧

本案起於2024年間，王大陸被指花費360萬元委託閃兵集團主嫌「黑哥」陳志明偽造病歷，試圖取得免役資格。不料對方因另涉詐欺與毒品案入獄失聯，王大陸多次詢問未果，誤以為遭詐騙報警處理，卻在警方調查過程中意外曝光閃兵相關對話紀錄，案情因此擴大。

檢警後續循線追查，陸續發現多名藝人疑似涉案，並分4波展開搜索行動。第一波於2025年2月鎖定王大陸；第二波同年5月擴大至9名藝人；第三波於10月再約談多名藝人，並有部分人主動到案說明；最新第四波則於2026年4月1日清晨展開，拘提近10人，其中包含藝人邱勝翊（王子）。

整起事件持續擴大，相關案情仍待檢警進一步釐清。