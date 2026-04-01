宋雨琦撞傷頭暫停活動！「持續頭痛」冒嚴重後遺症　證實遭強制靜養

記者田暐瑋／綜合報導

i-dle成員宋雨琦先前因在曼谷巡演中意外撞上舞台升降台，導致頭部受傷，出席活動時一度站不穩，令粉絲相當憂心。3月31日她發長文報告病況，現在無法進行劇烈運動，確定暫時缺席《奔跑吧》第14季的錄製。

宋雨琦的經紀團隊表示，目前她需遵循醫囑靜養，因此將暫時缺席《奔跑吧》第14季的錄影，據悉，她在受傷後初期僅感到輕微腫痛，但隨後出現持續的眩暈和偏頭痛，直到3月24日就醫確診為「頭部撞擊後遺反應」，醫生明確要求她禁止劇烈運動，強制靜養以避免病情復發，她在社交媒體上向粉絲致歉，表示目前由父母陪伴休養，並承諾全力配合治療，將健康放在首位。

▲i-dle雨琦出席活動數度暈眩。（圖／翻攝自微博／宋雨琦_i-dle）



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對自己受傷而導致演藝活動暫停，宋雨琦也發文向粉絲道歉，強調一直把粉絲放在心上，包括見面會，以及大家期待的中文專輯，也會在今年推出，「希望你們能懂我的心，我真的沒有不在乎你們任何一個人，明天的明天，未來，我一定可以做到讓你們不後悔為我驕傲，不後悔喜歡我這個人，這點我有信心，而且會越來越有信心。」