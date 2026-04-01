恭喜！視網膜圓夢帶柚子「旅居東京」　鐵塔合照：巧遇歡迎打招呼

記者張筱涵／綜合報導

網紅視網膜1日分享近況，宣布帶著愛犬「柚子」正式展開東京旅居生活，預計停留約1年。他坦言，這個決定其實是多年來的心願，也與柚子的存在密不可分，「在有限的時間內，我想創造更多我們的回憶。」

▲視網膜順利帶柚子旅居東京。（圖／翻攝自FACEBOOK／視網膜 Retina﻿）



養狗後人生改變 買房買車全為牠

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視網膜透露，自2018年飼養柴犬柚子後，便開始思考自己能為這個小生命付出多少。他直言，健康柴犬壽命約15年，自己終將面對分離，因此這些年常不自覺去想「那一天來臨時，還會留下什麼遺憾？」

也因為這樣的念頭，許多原本不在計畫中的人生選擇逐漸成形。他坦言，若不是柚子，自己不會在台北買房，也不會購車代步，甚至會刻意減少接離家太遠的工作，只為能多陪伴牠。

從主播台到紅毯 柚子成最重要夥伴

視網膜回憶，過去8年柚子幾乎參與了他生活的每個重要時刻。不僅陪他在主播台上看盡社會百態，也曾一起走上金鐘獎紅毯、拍攝動物醫院宣導海報，甚至共同出現在各類廣告中：「因為她是我最重要的生活拍檔，在有限的時間內我想創造更多我們的回憶，讓我們在未來的永恆之中有豐富故事能回味，她一輩子過得如何都在我這主人的念頭之間，所以我要把最難也最想做的目標達成，帶著柚子一起在東京旅居。」

▲視網膜曾帶著柚子走第57屆金鐘獎紅毯。（圖／攝影中心攝）



克服繁複程序 人狗一起移居東京

視網膜表示，帶著柚子出國並不容易，過程經歷人與寵物都相當繁瑣且艱鉅的手續與關卡，但最終已順利抵達日本，正式展開東京生活。他透露，未來大部分時間會與柚子一起住在東京，但仍會因工作不定期返回台灣處理合作、活動與主持事務。

目前正值東京櫻花盛開，他也以此作為旅居生活的起點，期待未來累積更多故事，「期盼回國時，我們會有無限的故事能述說。」

開放粉絲巧遇打招呼 也求狗狗景點推薦

視網膜也幽默表示，若未來在東京鐵塔附近巧遇他與柚子，歡迎上前打招呼，「我相信柚子會非常開心。」同時也向網友徵求東京適合帶狗前往的景點與店家。

此外，他也分享自身以打工度假簽證赴日的經驗，鼓勵有興趣的人在31歲前申請，能更深入體驗日本生活。他笑說自己目前是「台灣打工、日本度假」，但無論台日兩地的工作機會都持續開放。

▲視網膜歡迎大家巧遇時可以合照。（圖／翻攝自FACEBOOK／視網膜 Retina﻿）

