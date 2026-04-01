ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

郭書瑤大解放！「背後只剩兩條線」
家樂福改名走入歷史！
黃曉明帶兒騎車違法！發文認錯
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李道瑜 郭書瑤 張震 謝和弦 曾沛慈 魏如萱 黃曉明 朱孝天

恭喜！視網膜圓夢帶柚子「旅居東京」　鐵塔合照：巧遇歡迎打招呼

記者張筱涵／綜合報導

網紅視網膜1日分享近況，宣布帶著愛犬「柚子」正式展開東京旅居生活，預計停留約1年。他坦言，這個決定其實是多年來的心願，也與柚子的存在密不可分，「在有限的時間內，我想創造更多我們的回憶。」

▲▼視網膜。（圖／翻攝自FACEBOOK／視網膜 Retina﻿）

▲視網膜順利帶柚子旅居東京。（圖／翻攝自FACEBOOK／視網膜 Retina﻿）

養狗後人生改變　買房買車全為牠

[廣告]請繼續往下閱讀...

視網膜透露，自2018年飼養柴犬柚子後，便開始思考自己能為這個小生命付出多少。他直言，健康柴犬壽命約15年，自己終將面對分離，因此這些年常不自覺去想「那一天來臨時，還會留下什麼遺憾？」

也因為這樣的念頭，許多原本不在計畫中的人生選擇逐漸成形。他坦言，若不是柚子，自己不會在台北買房，也不會購車代步，甚至會刻意減少接離家太遠的工作，只為能多陪伴牠。

從主播台到紅毯　柚子成最重要夥伴

視網膜回憶，過去8年柚子幾乎參與了他生活的每個重要時刻。不僅陪他在主播台上看盡社會百態，也曾一起走上金鐘獎紅毯、拍攝動物醫院宣導海報，甚至共同出現在各類廣告中：「因為她是我最重要的生活拍檔，在有限的時間內我想創造更多我們的回憶，讓我們在未來的永恆之中有豐富故事能回味，她一輩子過得如何都在我這主人的念頭之間，所以我要把最難也最想做的目標達成，帶著柚子一起在東京旅居。」

▲第57屆金鐘獎電視節目類頒獎典禮，視網膜、柚子。（圖／攝影中心攝）

▲視網膜曾帶著柚子走第57屆金鐘獎紅毯。（圖／攝影中心攝）

克服繁複程序　人狗一起移居東京

視網膜表示，帶著柚子出國並不容易，過程經歷人與寵物都相當繁瑣且艱鉅的手續與關卡，但最終已順利抵達日本，正式展開東京生活。他透露，未來大部分時間會與柚子一起住在東京，但仍會因工作不定期返回台灣處理合作、活動與主持事務。

目前正值東京櫻花盛開，他也以此作為旅居生活的起點，期待未來累積更多故事，「期盼回國時，我們會有無限的故事能述說。」

開放粉絲巧遇打招呼　也求狗狗景點推薦

視網膜也幽默表示，若未來在東京鐵塔附近巧遇他與柚子，歡迎上前打招呼，「我相信柚子會非常開心。」同時也向網友徵求東京適合帶狗前往的景點與店家。

此外，他也分享自身以打工度假簽證赴日的經驗，鼓勵有興趣的人在31歲前申請，能更深入體驗日本生活。他笑說自己目前是「台灣打工、日本度假」，但無論台日兩地的工作機會都持續開放。

▲▼視網膜。（圖／翻攝自FACEBOOK／視網膜 Retina﻿）

▲視網膜歡迎大家巧遇時可以合照。（圖／翻攝自FACEBOOK／視網膜 Retina﻿）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

視網膜柚子旅居日本東京寵物出國打工度假

推薦閱讀

《古惑仔》軍師陳耀猝逝！　「醉酒摔傷腦出血不治」大佬B證實噩耗

《古惑仔》軍師陳耀猝逝！　「醉酒摔傷腦出血不治」大佬B證實噩耗

11小時前

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

10小時前

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

11小時前

獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「粉絲1樓墜到B1」　始源衝上前關心

獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「粉絲1樓墜到B1」　始源衝上前關心

13小時前

《陽光女子合唱團》領1800萬補助稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲

《陽光女子合唱團》領1800萬補助稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲

14小時前

曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？　謝和弦妻鬆口1條件：會請他考慮

曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？　謝和弦妻鬆口1條件：會請他考慮

13小時前

黃曉明帶9歲兒騎車違法！　發文「深感愧疚」認錯：已主動接受處罰

黃曉明帶9歲兒騎車違法！　發文「深感愧疚」認錯：已主動接受處罰

12小時前

獨家／麻豆收攤沒在怕！女優爆早卡位SWAG「雙頭狂賺」　官方霸氣招手

獨家／麻豆收攤沒在怕！女優爆早卡位SWAG「雙頭狂賺」　官方霸氣招手

15小時前

SEVENTEEN再破魔咒！　13人全員二度續約：繼續同船划槳

SEVENTEEN再破魔咒！　13人全員二度續約：繼續同船划槳

12小時前

SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷　承諾「全力支援醫療」

SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷　承諾「全力支援醫療」

2小時前

66歲資深歌手復出開唱超拼！　「排練8小時」唱到沙啞

66歲資深歌手復出開唱超拼！　「排練8小時」唱到沙啞

4/4 16:25

朱孝天認「10年沒接過心儀角色」　想演瓊瑤反派遭公司阻攔

朱孝天認「10年沒接過心儀角色」　想演瓊瑤反派遭公司阻攔

10小時前

熱門影音

曾沛慈首登「浪姐7」贏了　喊「我要炸裂舞台」

曾沛慈首登「浪姐7」贏了　喊「我要炸裂舞台」
SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1

SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1
大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉

大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉
台灣粉絲辦「李洪基春酒宴」　本尊竟然真的來了！

台灣粉絲辦「李洪基春酒宴」　本尊竟然真的來了！
T.O.P回歸再度提BIGBANG！　GD.太陽.大聲念舊情幫宣傳

T.O.P回歸再度提BIGBANG！　GD.太陽.大聲念舊情幫宣傳
蕭薔「浪姐7」狂飆金句　「不一定要逐ㄩˋ，但要逐夢」

蕭薔「浪姐7」狂飆金句　「不一定要逐ㄩˋ，但要逐夢」
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
江語晨《浪姐7》唱現場走音　高EQ：給我一些機會吧

江語晨《浪姐7》唱現場走音　高EQ：給我一些機會吧
范瑋琪《乘風7》初舞台戰敗　〈如果的事〉台下打氣：好聽

范瑋琪《乘風7》初舞台戰敗　〈如果的事〉台下打氣：好聽
周杰倫「女兒殿下」看演唱會　遇塞車急壞：他說要等我欸！

周杰倫「女兒殿下」看演唱會　遇塞車急壞：他說要等我欸！
李心潔唱〈自由〉嗨爆了　登「浪姐7」舞台超穩

李心潔唱〈自由〉嗨爆了　登「浪姐7」舞台超穩
曾沛慈被土味情話撩到無言　連線汪東城唱《終極一班》OST

曾沛慈被土味情話撩到無言　連線汪東城唱《終極一班》OST
小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

周渝民接球超帥：有梅西的影子XD　重回歌手身分「沒有F4做不到」

周渝民接球超帥：有梅西的影子XD　重回歌手身分「沒有F4做不到」

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

李心潔.張震嶽首度合唱《自由》　她感親切...他笑：我像馬來西亞人

李心潔.張震嶽首度合唱《自由》　她感親切...他笑：我像馬來西亞人

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

《逐玉》不齊而俞合體！對看超甜　孔雪兒.鄧凱互換重現「做我的皇后」

《逐玉》不齊而俞合體！對看超甜　孔雪兒.鄧凱互換重現「做我的皇后」

《夜魔俠：重生》第二季開播！　硬派「暴力美學」飆95%爛番茄

《夜魔俠：重生》第二季開播！　硬派「暴力美學」飆95%爛番茄

Jennie高空唱一半「欄杆沒鎖好」險墜落　驚悚瞬間被拍下...粉絲嚇壞：OMG！

Jennie高空唱一半「欄杆沒鎖好」險墜落　驚悚瞬間被拍下...粉絲嚇壞：OMG！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

看更多

【阿嬤獨自升級？】超認真研究戰鬥陀螺　還拿臉盆當戰鬥盤XD

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前1

27歲才華皇后Misua猝逝！　《變裝皇后秀》緊急暫停拍攝

1小時前21

陳珮騏怒了！名字遭誤認「柯文哲妻子陳佩琪」被罵　氣炸：文盲嗎？

2小時前1

SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷　承諾「全力支援醫療」

2小時前22

草爺揭密：城隍爺是我乾爹！　曾遇「不乾淨東西糾纏」不吃不喝

2小時前1

4月6日星座運勢／天秤座享受浪漫　魔羯桃花陸續來

3小時前1

唐綺陽運勢／金牛能吸引到理想型！處女「桃花多到難以抉擇」

10小時前728

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

10小時前32

朱孝天認「10年沒接過心儀角色」　想演瓊瑤反派遭公司阻攔

11小時前1310

《古惑仔》軍師陳耀猝逝！　「醉酒摔傷腦出血不治」大佬B證實噩耗

11小時前1512

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」
    11小時前2610
  2. 金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚
    10小時前1428
  3. 郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了
    11小時前3012
  4. 獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「一排粉絲1樓墜到B1」
    13小時前283
  5. 《陽光女子合唱團》稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲
    14小時前4433
  6. 曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？謝和弦妻鬆口1條件
    13小時前164
  7. 黃曉明帶9歲兒騎車違法！發文認錯主動接受處罰
    12小時前148
  8. 麻豆女優不怕失業！SWAG招手
    15小時前189
  9. SEVENTEEN再破魔咒！13人全員二度續約
    12小時前181
  10. SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷
    2小時前1
ETtoday星光雲

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合