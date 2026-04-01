汪東城突官宣退出演藝圈！「在另一個時空相見」　網抓包愚人節老哏

記者田暐瑋／綜合報導

汪東城近來前往大陸娛樂圈發展，人氣相當火紅，1日卻突然發長文，宣布將暫時退出演藝圈，「我們，在另一個時空再相見吧。很高興認識新的朋友，也很開心你認識了東哥。」讓不少粉絲大感驚訝，但也有人發現今天是愚人節，虧說：「今天讓你退，明天記得回來。」

汪東城1日在微博發表長文，宣布將暫時退出演藝圈，表示會做出這決定是因為渴望尋回對藝術的初心，提到自己從模特和龍套演員一路走來，雖然受到掌聲包圍，但心中始終渴望著屬於純粹藝術的光，「大家或多或少都發現，最近的東哥，瘋狂迷戀上了AI修煉，沒錯，就是你們口中的雷霆AI！修煉這條路，注定跌跌撞撞，也許孤獨，也許不被理解，不被認可，不被欣賞。不過沒關係，哪怕無人喝彩，這份為藝術奔赴的勇氣，就是我生命裡再次燃起的光。」

▲汪東城愚人節發文。（圖／翻攝自微博）



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在文中，汪東城提到最近對AI創作的熱愛，並自稱進入了「雷霆AI修煉」的階段，也在AI世界找到了安穩，「謝謝大家一路的支持與相伴，這段回憶很美、很好，我會永遠珍惜。也希望大家，都能活出屬於自己的光。我們，在另一個時空再相見吧。很高興認識新的朋友，也很開心你認識了東哥。謝謝老朋友、東東海們，我知道，不管東哥的決定再『雷霆』，你們都會站在我這邊，對不對。」

這篇文引發網友熱議，對汪東城的決定表示理解和支持，但也有人發現今天正是愚人節，認為這可能只是他的一次精心策劃的節日玩笑，虧說「今天退出，明天復出可以嗎」、「哈哈哈哈哈又退圈4月1日正常操作」、「本來都知道他每年愚人節都玩這套，結果這次看到長文還是忍不住嚇一跳」。

▲汪東城愚人節發文。（圖／翻攝自微博）