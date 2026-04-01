王柏傑吊照演小黃運將！劇組出奇招「車頂代駕」　遙控真車畫面曝光

▲3月3日上午10點，王柏傑現身西門町，披著藍色長袍的他兩眼無神，在等待的空檔坐著抽菸發呆，似乎還沒完全進入開工狀態。（圖／攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

王柏傑自2024年6月因酒駕事件、駕照遭吊扣後，2024年11月曾被時報周刊CTWANT拍到拍影集《動物園》時改騎摩托車，最近他與香港天王郭富城合作喜劇電影《老子》，本刊發現他在片中竟然是飾演一名「計程車司機」，劇組為了讓他合法合規演出開車的過程，只好出動秘密武器。

3月3日上午10點，導演許富翔執導的電影《老子》在台北市西門町街頭進行拍攝，王柏傑披著長版藍色保暖長袍，坐在路邊等候。大白天的，王柏傑似乎沒有睡飽，顯得有些恍神、無精打采，坐著抽菸發呆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲因酒駕遭吊扣駕照的王柏傑，在《老子》中竟演出小黃運將。劇組為力保他，及讓他合法完成演出，出動多位穿著雨衣的工作人員，上演「人力計程車」。（圖／攝影組／CTWANT）

▲因酒駕遭吊扣駕照的王柏傑，在《老子》中竟演出小黃運將。劇組為力保他，及讓他合法完成演出，出動多位穿著雨衣的工作人員，上演「人力計程車」。（圖／攝影組／CTWANT）

▲因酒駕遭吊扣駕照的王柏傑，在《老子》中竟演出小黃運將。劇組為力保他，及讓他合法完成演出，出動多位穿著雨衣的工作人員，上演「人力計程車」。（圖／攝影組／CTWANT）

前年因酒駕觸法的王柏傑，當天的角色竟是計程車司機，拍攝內容是王柏傑駕駛計程車因未注意燈號闖紅燈，在路口險些釀禍而緊急煞車的驚險鏡頭。然而現場場面卻相當逗趣，推測是為了避免王柏傑的駕照問題而觸法，以及引發輿論等麻煩，劇組沒有讓王柏傑發動引擎，而是安排數名穿著雨衣的工作人員，在雨中使出「洪荒之力」，推著車前進，讓因為吊照沒辦法「駕駛」車輛的王柏傑，順利完成拍攝，而倒車時亦是採用「人力驅動」。

下午1點多，準備轉點前往大安區，王柏傑搭乘劇組的交通車，選擇坐在車子的副駕駛座。接下來就來到當天的重頭戲，1點半，一行人抵達下一個位於大安區的拍攝場地，同樣拍攝王柏傑駕駛計程車，由於這場戲的設定是進行道路實景拍攝，車輛必須真正駛入車流，單靠工作人員人力驅動已無法負荷，劇組宛如多啦A夢的百寶袋，竟變出了一輛經過特殊改裝的「遙控計程車」！

▲1點半，轉點到大安區，現場出現秘密武器，一台改裝過、由車頂操控的計程車。（圖／攝影組／CTWANT）

▲技術人員戴著安全帽、繫上安全帶坐在車頂「代客駕駛」，負責控油門與方向盤。（圖／攝影組／CTWANT）

▲王柏傑坐上計程車駕駛座，演出開車載客的樣子，成功達成合法合規的拍攝。（圖／攝影組／CTWANT）

只見計程車頂加裝了一個如同賽車座艙的特殊設備，方向盤、油門、煞車與排檔等控制元件一應俱全。專業技術人員戴上安全帽、繫好安全帶，坐在車頂幫飾演司機的王柏傑「代客駕駛」，而王柏傑只需坐在駕駛座演出開車的模樣。這樣的專業分工，畫面極其罕見，若非「不得已」的因素，還真沒什麼機會能夠見識如此特殊的拍攝方式，讓人開了眼界。

▲傍晚4點半，王柏傑卸妝離開，收工後乖乖搭乘劇組交通車。（圖／攝影組／CTWANT）

▲傍晚4點半，王柏傑卸妝離開，收工後乖乖搭乘劇組交通車。（圖／攝影組／CTWANT）

直到下午4點半，王柏傑順利完成所有駕駛戲分，簡單卸妝後便搭乘劇組交通車離開，非常守本分，沒有自己開車。儘管過去的酒駕爭議讓王柏傑一度陷入低潮，但從這次《老子》劇組不惜耗費重金、大陣仗出動特殊設備也要力保他演出，可見角色有非王柏傑不可的原因，演技實力仍深受肯定，這樣「合法上路」的陣容，劇組是相當有誠意。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

延伸閱讀

▸ 車頂上的駕駛2／蓋兒加朵挺5月肚拍片 蓋綠布變身女超人

▸ 樂「鬧」飯店1／12強國手深夜喧嘩引爆住客怒火 飯店走廊奔跑擾人清夢