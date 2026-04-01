何如芸曝台股慘跌趣事　遭兒當眾靈魂拷問「賠光了嗎」

記者張筱涵／綜合報導

藝人何如芸3月31日在社群平台分享與家人的對話趣事，大兒子這次返家時，正逢股市連日大跌，兩人站在餐廳門口準備用餐時，大兒子突然問她：「媽媽！妳的股票都賠光了嗎？」讓她忍不住笑說，對方大概是擔心她沒錢付帳。

▲何如芸被問是不是股票都賠光了。（圖／翻攝自FACEBOOK／何如芸 Michelle Ho）



從小耳濡目染保守投資 不追飆股成原則

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何如芸回憶，大學時期父親曾短暫接觸股票市場，卻因賠了百萬元而果斷收手。當年沒有電腦與手機，父親還曾在白紙上教妹妹畫K線。出身公務員家庭的她坦言，家中從未想過暴富，只求踏實工作、存錢理財，存款多以銀行定存與「跟會」為主，甚至買房也採全額現金付款。

這樣的成長背景，何如芸和妹妹也養成偏向保守的金錢觀，她表示自己投資股票同樣遵循個性，「不買飆股」，更直言：「人多的地方不要去！」她認為，無論是賣早少賺、買錯賠錢，或是錯過飆股，都不該戀棧回頭，應該理性面對。

何如芸也分享好友曾提醒她：「如果妳想買一個20萬的包，就先拿20萬去買股票。」深受這番話影響，甚至笑說自從開始投資後，對各種消費反而興趣缺缺。面對春夏新品上市，朋友傳來各種新貨照片，她都無動於衷，還被好友關心是否「生病了」。

感嘆市場震盪 盼局勢緩和

對於近期股市波動，何如芸感嘆「3月份的鬼故事終於走完」，同時提及去年4月的市場震盪仍歷歷在目。她也幽默喊話「希望川哥手下留情」，並祝福大家都能「賺到盆滿鉢滿」。

【何如芸臉書全文】

「媽媽！妳的股票都賠光了嗎？」

哥哥這次回來的時候，剛好股市連2個星期的2個交易日各跌1500點。

他說這話的時候，我們正好站在餐廳門口要走進去吃飯，

他應該是怕我沒錢付帳

我唸大學的時候，爸爸很短暫地玩了一陣子股票，賠了100多萬之後，從此收手。

那時候沒有電腦手機，每天晚上，我爸教我妹在白紙上畫K線。

公務員小康家庭的我們，從沒想過要暴富，只懂安份賺錢存錢。

存錢用銀行定期和跟會，

連買房子也全款付現金。

這種理財方式在現今社會確實很不可思議，但也養成我和妹妹保守的金錢觀。

我買股票一樣遵循我極I人的個性：

不買飆股。

因為：人多的地方不要去！

而且就如同我對傷心的人事物一向不回頭看的理論：

賣早了少賺了買錯了賠錢了甚至沒掛到只能看著他一路狂飆，

內心也像火車開過站一樣，

不可戀棧。

我有一個好朋友曾經苦口婆心跟我說：

「如果妳想買一個20萬的包，那妳就要先拿20萬出來買股票！」

真的只有好朋友才會說出這樣愛你疼你，希望你好好存錢的話。

怪的是，從我開始買股票之後，

我對任何型態的消費都失去興趣。

這陣子各大品牌開始上春夏新品，朋友們傳任何新貨照片給我看，

我都無感。

一個好友還問我：「妳怎麼了？你是不是病了？要不要看醫生？」

3月份的鬼故事終於走完，

去年4月的驚悸仍在，

希望川哥手下留情

祝福大家賺到盆滿鉢滿，

不知今夕是何夕！