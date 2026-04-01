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《歌劇魅影》劇院版重磅登台！女主角試鏡7次以為遇詐騙　魅影初嚐水餃秒被圈粉

記者蕭采薇／高雄報導

橫掃全球劇壇的百老匯經典鉅作《歌劇魅影》，2026年適逢40週年紀念，重磅宣布以最原汁原味的「劇院版本」再度震撼來台！此次巡演自3月31日起，將陸續於高雄衛武營、台北表演藝術中心及台中國家歌劇院登場。三位核心主演31日在高雄衛武營舉辦彩排記者會，不僅大方分享對台灣美食的熱愛，更首度曝光當年為了爭取角色的超狂試鏡秘辛。

▲《歌劇魅影》三位核心主演Samuel Wyn-Morris、Rory McCollum和Grace Roberts受訪。（圖／寬宏提供）

▲《歌劇魅影》三位核心主演在台受訪。（圖／寬宏提供）

演員首度來台狂讚美食！魅影愛水餃、拉烏爾被雞排征服

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這次擔綱主演的三位演員，皆是首度以成人身份踏上台灣這塊土地。飾演「魅影」的男星Samuel Wyn-Morris透露，來台前伴侶就瘋狂向他推坑台灣的美好，「這裡的人與食物都非常精彩，尤其是水餃，我真的非常喜歡！」

▲《歌劇魅影》三位核心主演Samuel Wyn-Morris、Rory McCollum和Grace Roberts受訪。（圖／寬宏提供）

▲《歌劇魅影》Rory McCollum、Grace Roberts。（圖／寬宏提供）

而飾演貴族青年「拉烏爾」的Rory McCollum才來兩三天就直呼已經愛上這裡，更被台灣國民美食「香脆雞排」徹底征服：「味道太棒了，我已經忍不住想再吃一次！」

▲《歌劇魅影》三位核心主演Samuel Wyn-Morris、Rory McCollum和Grace Roberts受訪。（圖／寬宏提供）

▲《歌劇魅影》Samuel Wyn-Morris。（圖／寬宏提供）

至於飾演女主角「克莉絲汀」的Grace Roberts則笑說，其實自己5歲時曾來過台灣，但根本毫無記憶，這次以成人身份重遊舊地，最期待的就是大啖知名的小籠包。

試鏡7次苦熬5年半！女主角接獲錄取通知「以為是惡作劇」

談起與《歌劇魅影》的緣分，三位演員都有著滿滿的感動。Samuel回憶，從小就會在浴室裡高唱劇中歌曲、幻想自己是魅影，一年前得知真的拿下角色時，堪稱是「千載難逢的機會」。

▲《歌劇魅影》三位核心主演Samuel Wyn-Morris、Rory McCollum和Grace Roberts受訪。（圖／寬宏提供）

▲《歌劇魅影》Grace Roberts。（圖／寬宏提供）

而Grace更是經歷了一場長期抗戰！她透露自己前後花了長達五年半的時間、總共試鏡了七次，才終於拿下克莉絲汀這個夢幻角色。她笑說：「當時接到經紀人電話時，我甚至以為是惡作劇！直到隔天查看通話紀錄，才確認那是真的。」即使現在已經演了兩年，每次上台她還是會捏捏自己，提醒自己這一切都是真實的。

捨棄小巨蛋！「劇院版」原裝重現：不用再看大螢幕

有別於以往在台北小巨蛋等大型場館的演出，這次《歌劇魅影》特別選在北中南三地的國家級「劇院」開唱。對此，演員們興奮表示，這才是最能呈現該劇魅力的完美形式。

▲《歌劇魅影》三位核心主演Samuel Wyn-Morris、Rory McCollum和Grace Roberts受訪。（圖／寬宏提供）

▲這次《歌劇魅影》特別選在北中南三地的國家級「劇院」開唱。（圖／寬宏提供）

「在大型場館通常需要配戴耳機，觀眾也常需要透過螢幕來放大畫面，會有點像看電影。」演員們強調，《歌劇魅影》的故事背景本來就是發生在巴黎歌劇院，在真正的劇院裡演出，不僅距離觀眾非常近，更能清楚聽見現場管絃樂團的震撼伴奏。不用隔著大螢幕，幾乎每個位置都能清楚看到演員的細微表情，臨場感與沉浸感絕對是無與倫比的體驗。

▲《歌劇魅影》三位核心主演Samuel Wyn-Morris、Rory McCollum和Grace Roberts受訪。（圖／寬宏提供）

▲《歌劇魅影》本次台灣巡演票房開出紅盤。（圖／寬宏提供）

本次台灣巡演票房開出紅盤，高雄、台中場次迅速完售，台北也僅剩零星票券。演員們感動直呼，開演前滿場的票房就是對他們最大的「認證」與肯定，已經迫不及待要用最完美的演出，回饋給熱情支持的台灣戲迷。

 

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歌劇魅影

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