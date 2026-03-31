資深導演被台灣美食收服　還大喊自己是「臭豆腐男」

記者葉文正／台北報導

TaiwanPlus國際合作節目再有斬獲，與丹麥dk4電視台聯手打造單車行腳遊記《The Bikeman in Taiwan》，邀請資深導演尼爾斯歐勒・拉斯穆森（Niels-Ole Rasmussen）跨海來台主持，向歐洲觀眾展示台灣的絕美風景與最道地的「台式生活感」。不僅大啖台南牛肉湯、棺材板，大喊自己是「臭豆腐男」，甚至根據台灣的自然環境與人文創作片尾曲，腳踏實地體驗台灣感性！節目在丹麥播出後廣受好評，觀眾表示看見地緣政治焦點台灣的另一面。

▲尼爾斯歐勒愛上臭豆腐。（圖／文總提供）

尼爾斯歐勒在《The Bikeman in Taiwan》中以單車慢旅方式挖掘台灣的人文厚度，足跡遍及多個縣市。縱然曾遊歷35國見多識廣，首站台北卻立刻讓他感到震撼。尼爾斯歐勒前往行天宮，入鄉隨俗體驗擲筊與算命文化，算命師精準點出他的旅程必須在特定日期前結束，不然會「不太好」，讓他直呼「神準到不可思議！她怎麼會知道我們哪一天結束表定行程？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲尼爾斯歐勒於高雄捷運美麗島站光之穹頂留影。（圖／文總提供）

接著到饒河夜市面對外國人多半敬而遠之的臭豆腐，尼爾斯歐勒皺緊眉頭大膽挑戰，在吃下第一口後笑顏逐開，對著鏡頭宣布「從現在開始，我是個臭豆腐男！」跨文化的味覺共鳴，展現美食無國界的真諦。

▲尼爾斯歐勒在台北霞海城隍廟。（圖／文總提供）

隨著旅程推展，尼爾斯歐勒繼續品嘗迥異於西方世界的美食。他對於台南「早餐吃牛肉湯」的文化感到新奇，在嚐到清燙牛肉的鮮甜後，大嘆自己若不是因為氣候變遷而減少肉食，這次經驗實在很有可能改變他的早餐習慣。品嚐「棺材板」前，尼爾斯歐勒起初被這個驚悚名稱嚇了一跳，但在了解背後的文化創意，並親嚐酥脆吐司與滑順內餡的結合後，他大讚美味，並開玩笑稱「也許『棺材板』可以成為一部科幻片的名字」。這些真誠、幽默的反應，全被鏡頭記錄下來，成為《The Bikeman in Taiwan》中最具溫度的亮點。

除了吃喝玩樂外，尼爾斯歐勒也在節目中呈現台灣生活的挑戰，特別是台人再熟悉不過的天災——地震。在太魯閣，尼爾斯歐勒親遇其他旅客警告他有落石發生，他回憶當時騎的是比較慢的越野自行車，但他發揮本能狂踩踏板，順利逃離現場。從太管處導遊口中，他了解到0403花蓮大地震的威力，後續並特別造訪台中921地震教育園區訪談當年的災民，深為他們從災難中重生的韌性所感動，也對大地的力量感到敬畏：「這座博物館承載著台灣與其人民的故事。參觀結束後，你將沉默無語，你也無心疾馳而行。你就是靜靜地離去，感受這一切所帶來的沉重。」