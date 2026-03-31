張立東看梁赫群cos照片問「是潘美辰嗎？」 答案讓粉絲抓狂

記者葉文正／台北報導

民視每週三、四晚上10點《姊妹亮起來》日前開工，主持人梁赫群、嚴立婷以及來賓張立東、啦啦隊女神檸檬、營養師方慈聲一起慶祝開工大吉，民視與製作團隊特地送上「台灣孔劉」、「盛世美嚴-嚴立婷」特製的專屬應援拉旗，送給主持人與來賓一人一個，要祝福節目收視長紅、旗開得勝。

▲張立東(左起)、營養師方慈聲、嚴立婷、梁赫群、楊皓如、啦啦隊檸檬。（圖／民視提供）

主持人梁赫群、嚴立婷直呼太感動，每次重要節日都有驚喜專屬周邊小物，拿過「台灣孔劉」馬年年曆張立東看到民視團隊一湧上，嚇喊：「我認得你們，這次又要送『台灣孔劉』的什麼周邊？好可怕喔」，讓全場笑翻。

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▲梁赫群扮成GD卻被張立東說是潘美辰。（圖／民視提供）

梁赫群開心自己越來越多周邊小物，從抱枕、棉被、鑰匙圈、年曆還有Labubu特製他的樣子，讓他驕傲又興奮的說感謝大家的喜愛，聽說每一個上網抽獎都百位網友競爭個位數名額要來拿，讓一旁的楊皓如問：「網友家裡鬧鬼嗎？是不是要拿去避邪」，讓全場笑瘋。

嚴立婷說感謝大家的用心、觀眾的支持，今年會帶給大家更多流行生活新知，也會把歡樂帶給大家，祝福每一個人都「旗開得勝」；張立東笑說他是現場藝人「周邊商品」拿最多的，算是「鐵粉」，最近出國行程很多的他，會把這個專屬旗幟帶到國外旅遊，發揚光大介紹給外國人知道。

被問到旗幟右下角梁赫群戴帽子的造型是模仿誰？語出驚人的張立東回：「潘美辰嗎？」，讓全場驚呼要他不要亂說，答案是COS韓星權志龍(GD)。收到「台灣孔劉」拉旗的檸檬，又驚又喜的說：「剛好新家落成，會放在客廳擺飾」，被問到要不要拿去球場應援拿出來，嚴立婷說不要害她在球場被罵；楊皓如哭笑不得的說要放在車子擋風玻璃，上面的「嚴哥」表情很兇代表可以保護車子，但楊皓如說她看到台灣孔劉照片她會很不爽，千萬不要惹她。