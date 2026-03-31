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鞠婧禕遭前東家三問逼宮「錢去哪了」　稅務局打臉：早已查無問題

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星鞠婧禕日前驚傳被前東家絲芭傳媒實名檢舉逃漏稅，她也於31日發布律師聲明回擊並喊告。對此，絲芭傳媒稍早發聲明否認是檢舉人，並提出「三問」質疑鞠婧禕2024年收入去向，然而不久後，上海稅務局便發出公告打臉。

▲▼鞠婧禕遭前東家三問逼宮「錢去哪了」稅務局打臉。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕）

▲鞠婧禕和前東家的合約糾紛已纏鬥超過一年半。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕）

絲芭傳媒31日針對網路傳言澄清，強調公司並非舉報鞠婧禕稅務問題的主體，同時指責鞠婧禕方的聲明充滿不實指控，「每一次輿情的回應都是被迫之舉，我司自始至終是網路暴力的受害者。」絲芭認為有人刻意引導粉絲轉發負面資訊，企圖混淆視聽，「敬告藝人，切勿把精力浪費在東拉西扯對我司的網暴上，而應重點正面回應全網公眾最關注的實質性問題。」

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在聲明中，絲芭對鞠婧禕拋出犀利「三問」，質疑其2024年申報金額與來源是否屬實。絲芭指出，公開資訊顯示鞠婧禕工作室於2024年12月才成立，但在該年6月至12月間，其涉及的20多項商務收入，「為何沒有任何代扣代繳申報或本人申報紀錄？」絲芭更直接追問，如果這些收入未申報納稅，「請問錢去哪裡了？」強調藝人應積極自審自查，接受社會輿論的監督。

▲▼鞠婧禕遭前東家三問逼宮「錢去哪了」稅務局打臉。（圖／翻攝自微博／絲芭傳媒）

▲絲芭傳媒聲明。（圖／翻攝自微博／絲芭傳媒）

對此，國家稅務總局上海市稅務局也發布正式公告回應，透露30日確實收到關於「鞠某某」涉稅事項的實名舉報。但稅務局隨即澄清，其實自2025年9月起，就多次收到類似舉報線索，經認真核查後，並未發現相關稅務問題，並早已向檢舉方回覆調查結果。對於此次重複檢舉，稅務局明確表示，由於這是對已經查結的同一檢舉事項再次檢舉，且舉報方沒有提供新的有效線索，因此依法不予受理。

▲▼鞠婧禕遭前東家三問逼宮「錢去哪了」稅務局打臉。（圖／翻攝自微博）

▲上海市稅務局回應。（圖／翻攝自微博）

【絲芭傳媒聲明】

我司注意到今天網路上有人發佈了實名舉報鞠婧禕偷稅漏稅的內容，鞠婧禕
所控制的微博號「鞠婧禕_Officail」隨即發佈了一份聲明對我司進行了諸多不
實指控。

自與鞠婧禕發生一系列糾紛以來，我司遭受了多輪網暴，某些別有用心的人有組織、有計劃地對我司進行造謠、誹謗，引導鞠婧禕的粉絲（其中包括大量未成年人）大量轉發與我司有關的不實負面資訊。在涉及相關爭議處理期間，我司始終堅持冷靜、克制、包容與理性的應對。每一次輿情的回應都是被迫之舉，我司自始至終是網路暴力的受害者。

關於3月31日網路傳言的涉稅舉報問題，我司鄭重澄清，我司並非舉報主體。任何操控將禍水引向我司的作秀，其根本目的是模糊焦點，混淆視聽。依法納稅是每一位公民應盡的義務，藝人更應積極自審自查，接受輿論的監督。敬告藝人，切勿把精力浪費在東拉西扯對我司的網暴上，而應重點正面回應全網公眾最關注的實質性問題：

一問：網曝24年申報金額及來源是否屬實？
二問：公開資訊顯示，貴工作室成立於2024年12月9日。請問網曝6月18日12月9日之間鞠婧禕所涉20多項的商務收入為何沒有任何代扣代繳申報或本人申報紀錄？
三問：網曝的這些收入如未進行申報納稅，請問錢去哪裡了？

在此，我司再次呼籲各方共同維護行業良好次序和環境，堅守合法經營、誠實納稅的底線，共同推動行業健康發展。

特此聲明！

【上海市稅務局公告】

3月30日，我局收到關於鞠某某涉稅事項的實名舉報。自2025年9月起，我局多次收到類似舉報線索，經認真核查，未發現舉報所反映的涉稅問題，並已向舉報方回饋了調查結果。根據《稅收違法行為檢舉管理辦法》第十七條規定，因為本次舉報是對已經查結的同一檢舉事項再次檢舉，且沒有提供新的有效線索，我局依法不予受理。

稅務部門將持續加強稅收監管，一體推進查處違法、優化執法、促進守法、保護合法，努力營造法治公平的稅收環境和誠信納稅的稅收生態。感謝社會各界對稅收工作的關心支持！

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鞠婧禕絲芭傳媒

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