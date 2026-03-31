《陽光女子合唱團》被爆登陸遭魔改！　曾愷玹、小八「女女婚變姐妹」

記者蕭采薇／台北報導

挾帶打破台灣影視票房紀錄的電影《陽光女子合唱團》，近期宣布正式進軍中國院線，原是將台灣好作品推向國際的美事一樁，沒想到卻在台灣社群網路上掀起軒然大波。

▲《陽光女子合唱團》曾愷玹與小八飾演的女同志伴侶，陸版被改成「姐妹」關係。（圖／壹壹喜喜提供）

該片近日在中國試片後，更被爆片中由曾愷玹與小八（張允曦）飾演的女同志伴侶，硬生生被改成「姐妹」關係，甚至還特地加上台詞來掩蓋原本的同性婚姻設定，讓大批台灣網友直呼「看不下去」。

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曾愷玹、小八「妻妻變姐妹」！陸版硬加台詞過審

在原版《陽光女子合唱團》中，曾愷玹與小八詮釋一對步入婚姻的女同志伴侶，兩人自然又動人的互動，以及面對社會與家庭壓力的心境，是片中一大淚點與核心亮點。

▲《陽光女子合唱團》票房突破7.5億，成為國片影史冠軍。（圖／壹壹喜喜提供）

不過似乎為了順利通過中國嚴格的電影審查制度，陸版上映的內容被爆透過「後期配音加上新台詞」的方式，強行將妻妻的設定改為「感情很好的姐妹」，消息傳出後，也讓不少網友對於創作者的心血結晶遭到如此對待感到氣憤與惋惜。

片商態度低調避談！「6字」回應魔改風波

面對網路上猛烈的抨擊聲浪與爭議，台灣片商與製作團隊目前的態度則顯得相當低調。當被問及陸版遭到「魔改」以及社群上的反彈聲浪時，片商僅低調表示暫時無法回應。