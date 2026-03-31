亡父託夢穿黑西裝喊「我回來了」！　男星驚醒爆哭：覺得應該去投胎了

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亡父託夢穿黑西裝喊「我回來了」！　魏雋展驚醒爆哭：覺得應該去投胎了

記者蕭采薇／台北報導

曾風光入圍金馬獎5項大獎的國片《人生海海》，31日盛大舉辦首映。片中大量使用了馬來西亞特產「榴槤」作為核心隱喻，去年以全數通過的驚人氣勢抱走金馬最佳女配角的陳雪甄便當場發下豪語。平時對榴槤避之唯恐不及的她笑稱，只要該片全台票房順利突破億萬大關，絕對甘願豁出去「現場吃15顆榴槤」。

▲魏雋展、陳雪甄、王肇陽、鄒暟澐出席《人生海海》台北首映會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《人生海海》首映會，把電影中作為核心隱喻的「榴槤」帶到現場。（圖／記者林敬旻攝）

金馬女配光環超沉重！陳雪甄坦言：大家對我有期待

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導演廖克發、監製胡仲光及張煒珍領軍，攜手片中要角魏雋展、陳雪甄、王肇陽與鄒暟澐齊聚一堂，談及這次的新作發表，陳雪甄不諱言內心確實有些忐忑：「很多人期待看全票通過女配角的演技，因為大家對我有期待，有點不太一樣的壓力。」

▲陳雪甄出席《人生海海》台北首映會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳雪甄以《人生海海》拿下金馬獎最佳女配角。（圖／記者林敬旻攝）

目前仍身兼表演指導的她還分享，班上早有過半數的學員欣賞過這部作品，面對子弟兵拋出的各種疑惑，「他們有很多的問題和好奇，但我都請他們去問廖克發導演。」一旁的廖克發聽聞則幽默回應：「他們都不敢去問，因為我比較嚴肅，但我導戲不嚴肅，現場是很好玩的。」

該片不僅會在台灣院線與觀眾見面，未來也將進軍大馬市場。對此，身為掌舵手的廖克發坦露了更大的擔憂，直指片中觸碰到的禁忌話題極易引發當地輿論反撲：「有些人可能看了會生氣，會比較不客氣的問問題，還有回教相關的人會覺得被冒犯。」不過他心態相當開放，認為引發憤怒的情緒不見得是個扣分項，藉此激發大眾對社會現象的思辨才是真正價值所在。

▲魏雋展、陳雪甄、王肇陽、鄒暟澐出席《人生海海》台北首映會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《人生海海》（左起）導演廖克發、魏雋展、陳雪甄、王肇陽、鄒暟澐出席台北首映會。（圖／記者林敬旻攝）

清明連假強檔推出！男星驚曝「亡父入夢」靈異體驗

適逢本片選在清明假期檔期推出，陳雪甄回憶起兒時點滴，表示礙於家族觀念相對保守，女性晚輩向來被禁止參與祭祖儀式，導致她對清明節缺乏特別的記憶。反觀身為長男的魏雋展，因為具備收養背景，每年都必須兼顧兩邊宗族的陵墓打理工作。正是這段特殊的家族淵源，讓他在詮釋片裡挖掘墳墓的戲碼時，莫名產生了一股既視感。

聊到逝去的親人，魏雋展也侃侃而談幼時的奇妙靈異夢境。他曾遇過祖父與父親在睡夢中顯靈：「阿公一直跟我說很餓，我還偷偷跟我媽說，之後阿嬤聽到就很生氣，覺得怎麼可以讓阿公餓到。」

▲魏雋展、陳雪甄出席《人生海海》台北首映會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）陳雪甄、魏雋展在《人生海海》飾演一對兄妹。（圖／記者林敬旻攝）

而亡父入夢時則是身披一套黑色西服，並對著他喊出：「我回來了！」魏雋展感性透露，當下自己直接從床上坐起痛哭失聲，不過隨著歲月流逝，爸爸的身影便再也沒出現過，讓他不禁釋懷笑嘆：「我覺得好像應該去投胎了」。

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人生海海陳雪甄魏雋展廖克發

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