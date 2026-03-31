詹子晴熱跳CORTIS〈GO!〉　變身迪斯可派對千人狂歡

記者孟育民／台北報導

快電商年度盛事「快電獎」日前於台中盛大登場，現場打造成「復古迪斯可」派對，三位創辦人森田、Vic 陳雋希、丫頭詹子晴親自上台，破例開跳韓團CORTIS的夯曲〈GO!〉，動感演出瞬間點燃現場，吸引近千名加盟主尖叫同樂，掀起全場高潮。此外王思佳也熱情助陣飆唱王心凌舞曲〈愛你〉，大家在舞池恣意搖擺氣氛超嗨，而《OMO調查局》主持人夏和熙與木木也特別到場祝賀。

▲快電商舉辦年度盛事，全場嗨翻 。（圖／快電商提供）

在快電獎熱鬧氛圍中，森田相當感動：「這一次辦的形式跟以往比較不一樣，我們希望把最好的帶給大家！這次看到了很多夥伴們榮獲最高榮譽企業，希望是可以讓每一個人找到自己屬於自己的舞台。」Vic看著這一路與快電主的共同成長，充滿感觸：「回想這5年來，從第1年我們都還在一起學習跟摸索，到現在每個快電主都學到銷售、經營、自我成長 ，站在台上勉勵所有的人，成為更好的人，也把好的影響帶給大家，這是我覺得創造快電商共榮共好最大的使命。」

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▲詹子晴感觸發聲。（圖／快電商提供）

看到很多得獎者上台的時候都哭了，丫頭堅信著：「那不是一個簡單的得獎感言，而是他們這一年走過來的真實人生。有人曾經很辛苦，甚至沒有什麼資源；有人是單親媽媽，一個人帶著孩子努力生活。但因為加入了快電商，他們開始有了新的機會，有了希望。」更喊話：「大家彼此支持、互相鼓勵，像一個很有愛的大家庭。看到這麼多人因為快電商而改變人生，讓我非常感動，也更確定我們正在做的事情，是有意義的。」



