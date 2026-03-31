擦身金曲歌王歌后！　柏霖、陳忻玥合體吐「真實心聲」

▲ 柏霖PoLin與陳忻玥合作新歌。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

柏霖PoLin與陳忻玥都曾入圍金曲獎歌王歌后，首次共同創作新歌〈入圍者〉，柏霖說：「這次的合作對我來說比較像是兩個認識很久的朋友，一起寫了一首歌送給大家。尤其在這個時間點上，我覺得更有一種剛剛好的感覺。」並共同與金曲製作人陶山和金曲推手張簡君偉聯手作曲，逐步堆疊出歌曲層次豐富的情緒張力。

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▲ 柏霖PoLin與陳忻玥相識許久。（圖／索尼音樂提供）



柏霖表示4人在創作時沒有刻意去設定這首歌一定要長什麼樣子，就是很自然地去發展，「那時候在亂彈之際先下了一個和弦，然後大家在丟想法的時間裡，Vicky（陳忻玥英文名）突然很直覺地唱出了第一句副歌旋律。我、張簡君瑋、陶山老師就一起說：『哇！這個好、這個好。』」他開心說：「這次寫歌的過程是很即興、很有生命力的。」



而柏霖和陳忻玥在錄音過程中，也刻意保留彼此聲音中的脆弱與呼吸感，讓情緒不被過度修飾，而是像一段真實發生過的對話，特別將那種「已經盡力了，卻仍然無法留下來」的情緒，錄音完成後，柏霖和陳忻玥一起拍攝視覺和MV，柏霖直說：「一起拍攝的時候，很像見到一個很久不見的朋友，然後一起完成一個作品，那個感覺其實蠻妙的。」

而在這段歌曲籌備的過程中，柏霖坦承多少會想起去年金曲入圍的那段時光，他說：「明明沒有隔很久，卻會覺得那好像已經是很久以前的事情了。希望生活和我個人的各方面都更穩。而那需要重新蹲馬步。」他視〈入圍者〉一個段落收尾的作品，也是送給聽眾和歌迷朋友的作品，「我用創作在記錄自己，所以我會覺得，這件事情對我來說是很有意義的。我也已經在新的人生功課章節裡，有了新的挑戰；包含增強內心的勇敢以及拋開完美這個概念。」