楊烈前進日本開唱！　超大咖歌王助陣「是《榕樹下》原唱」

記者蔡琛儀／台北報導

金鐘歌王楊烈2026「自由之地」世界巡迴演唱會即將迎來海外首站，4月12日於日本浦安市文化會館隆重登場。本次演出不僅延續「自由之地」的精神，更促成了台日演藝圈的夢幻組合，邀請到日本昭和演歌傳奇、79歲的重量級歌王千昌夫擔任特別嘉賓。

▲楊烈將前進日本開唱。（圖／印太戰略智庫提供提供）

千昌夫作為日本演歌最具代表性的巨擘，自1960年代出道以來，憑藉〈星夜的離別〉奠定國民歌手地位，1977年推出的〈北國之春〉更橫掃全亞洲，在台灣翻唱為國語版〈榕樹下〉。對於能與偶像同台，楊烈表示，自己從小就是千昌夫的粉絲，學生時代舞會上必放的〈星夜的離別〉至今仍令他印象深刻，這次真的是圓夢之旅。他透露，未來更希望能爭取翻唱千昌夫的新作，將更多優秀的日本音樂帶回台灣。

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身為日本女婿，楊烈雖然時常往返台日，但這卻是他首度帶著「推廣台灣文化」的使命赴日開唱，讓他倍感光榮。他表示，期待這場演唱會，成為台日友誼的音樂見證。至於巡演固定嘉賓、台語女歌手鍾綺也將同台獻唱。

▲楊烈日本演唱會嘉賓請到千昌夫。（圖／印太戰略智庫提供）

提及日本行，鍾綺笑說媽媽得知消息後，興奮地強力推薦她嘗試日式裸湯，但性格害羞她直呼：「真的沒辦法在公眾面前展現身材啦！」日本行之後，楊烈將在5月10日於台南文化中心演藝廳、5月27日高雄衛武營歌劇院繼續開唱。