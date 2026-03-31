彭佳慧唱一半突喊卡！　哭到泣不成聲崩潰淚喊：對不起

▲ 彭佳慧大馬雲頂開唱祭限定曲目和全新三套華服雙彩蛋。（圖／南炬文娛提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后彭佳慧日前於馬來西亞雲頂世界雲星劇場舉辦《一路這樣愛過來》演唱會，特別祭出限定曲目與三套全新華服雙重彩蛋獻給久違的大馬歌迷，不僅大展鐵肺功力，一口氣演唱近三十首出道至今膾炙人口的金曲，更在安可時開放歌迷點歌，沒想到彼此竟因久違重逢讓現場氣氛宛如大型LIVE HOUSE 嗨到不行，不但歌迷點歌點到欲罷不能，彭佳慧更「唱上癮」數度安可隨點隨唱，「吞CD」等級的完美唱功宛若「行走的點唱機」。

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▲▼ 彭佳慧唱到欲罷不能。（圖／南炬文娛提供）

其中在重新演繹江蕙經典〈家後〉時，因為見到台下多位女歌迷被歌聲感動落淚，感性的她竟也淚腺失守，當場無預警爆哭到泣不成聲，甚至一度喊卡暫停，彭佳慧哽咽表示：「對不起，這首歌真的太好哭了，我唱不下去。」

只見接連換了三套新造型上場的她，在開場時一套改良自去年小巨蛋亮粉緊身禮服外罩上了一件帥氣外套，沒想到一唱完〈回味〉後竟有台下瘋狂敲碗大喊「脫掉」，彭佳慧聽完後直接當眾解開外套，俏皮直喊：「馬來西亞的朋友在想什麼？好啦，脫掉比較好聊天！」她隨後自爆：「這套禮服超緊！因為我剛剛才吃完一整盒海南雞飯，這樣才有力氣唱歌給你們聽！」

有趣的是，相隔十年重返雲頂開唱，她自爆每次上山的路途其實是歷經千辛萬苦，她透露因為山路曲折加上自己容易暈車，她一到飯店就大吐一場，笑說：「所以我下車吐完就開始狂吃美食補回來！」」身為美食老饕的她在主辦單位南炬文娛的貼心安排下，狂掃心心念念的炒粿條與海南雞飯，還不忘帶走肉骨茶包當伴手禮。

彭佳慧透露《一路這樣愛過來》巡演將在四月暫告一段落，緊接著將全力投入三十週年的全新作品與巡演規劃，她期許自己能持續「突破框架」，在華語與客語跨界領域挑戰更多不可能：「三十週年的醞釀從去年就開始了，我會繼續感受生活，創造更多值得紀錄的回憶，跟大家一起收藏！」

