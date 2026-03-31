網戀成真！孔令奇娶大馬火辣名媛「辦超奢華中式婚禮」現場曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲獎最佳新人暨製作人孔令奇與馬來西亞名媛陳銘君，先前已在美國比佛利山登記結婚，並在洛杉磯舉辦婚禮，日前移師女方家鄉吉隆坡布城萬豪酒店舉行盛大中式婚禮，該酒店為IOI集團旗下產業，與陳銘君家族有所關聯，並邀請350位賓客見證。兩人緣起於網路，孔令奇首次踏足馬來西亞便確定：「她就是命中注定的那個人。」

▲▼孔令奇與大馬名媛陳銘君於吉隆坡舉辦盛大中式婚禮。（圖／孔令奇提供）

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婚禮當天迎親環節笑料百出，孔令奇與伴郎團不只被要求完成體能挑戰，更因新娘愛聽韓女團MOMOLAND的歌，現場他臨時學跳〈BBoom BBoom〉，洋相盡出卻萌翻全場。孔令奇私下也為老婆默默安排媒體曝光、時尚雜誌報導及禮服贊助，他坦言：「這不是為了自己，而是給老婆一生一次永恆的紀念。」

兩人還意外發現，陳銘君的舅婆孔美群竟是孔子第七十五代孫，而孔令奇是第七十六代孫，讓這段姻緣更添緣分。事後孔令奇也坦言，在婚禮排練過程中一度情緒湧上心頭，甚至忍不住落淚。他表示：「那一刻對我來說太真實、太感動了，儘管試圖克制情緒，仍難掩內心的觸動。」

▲孔令奇與家世顯赫的陳銘君是在網路上認識。（圖／孔令奇提供）

晚宴上孔令奇全程投入，與岳父KS Tan同台合唱〈老鼠愛大米〉感動全場，再獻唱金曲獎代表作〈老派戀情〉，雙方父母為了慎重把愛傳承給這對新人，特別贈予厚禮來象徵祝福與傳承，包括新娘的百達翡麗腕錶，以及新郎的勞力士，象徵兩人跨越了重洋、歷經遠距離考驗，終歸相守一生，以及兩個家庭的連結與延續。

王力宏、陳小春、小蟲、Toro、吳思賢等好友紛紛送上影片祝福，其中孔令奇的音樂啟蒙恩師小蟲的祝福令他最動容：「現在走進人生新階段，再看到他的祝福，意義特別深。」王力宏則說：「「孔子的後代，一定要流傳千秋萬代！」婚禮後派對移師吉隆坡W酒店頂樓，在雙子塔天際線下為整段旅程畫上句點。

▲孔令奇與陳銘君。（圖／孔令奇提供）