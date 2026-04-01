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《慶餘年》張若昀身材逼瘋對手！男星拚了「每天早起運動」吐心聲

記者黃庠棻／台北報導

中視八點檔正熱播《慶餘年》第二季，整部劇集結眾多實力派演員，個個都很有戲，像是飾演陳萍萍的吳剛，從第一季到第二季都坐著演，因為角色被設定腿廢了，所以不可能站，全程坐著演戲其實挺難的，更需要靠眼神及肢體展現。

▲《慶餘年》第二季在中視開播。（圖／中視提供）

▲《慶餘年》第二季在中視開播。（圖／中視提供）

對吳剛來說，演戲還有很多細節要注意，包括他跟陳道明所飾演的慶帝對戲時，眼神是要直視還是垂下一點眼簾，他都會反覆琢磨當下他上場的動機，演技如此講究不愧是老戲骨。

第二季的劇情裡頭也為陳萍萍加添一段有趣的戲碼，他在鑒察院談事情時，一邊說話，一邊雙手拉環鍛練，變身健身達人，吳剛解讀雖然坐在輪椅上，但為了維持上肢的力量，這橋段的安排其實很合理。

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▲《慶餘年》第二季在中視開播。（圖／中視提供）

▲《慶餘年》第二季在中視開播。（圖／中視提供）

吳剛坦言接演「陳萍萍」一角，要消化許多內容，包括自己也讀了3百多萬字的原著小說，他解析「陳萍萍」在第一季比較不苟言笑，做任何事都深思熟慮，但在第二季中陳萍萍已明確是個乾淨的人，有著自己想追求的理想，所以仍是不可或缺的關鍵角色。

而《慶餘年》中，腹黑的角色當屬劉端端飾演的二皇子，對他來說演這角色首先得瘦「因為古裝劇，要是稍微胖一點就不好看，而且看若昀那麼瘦，我們也不好意思胖」，他還透露，自從拍完兩季《慶餘年》後，就保持一個習慣，不管工作幾點要梳化，他都會早起2小時運動，呈現最佳狀態。

▲《慶餘年》第二季在中視開播。（圖／中視提供）

▲《慶餘年》第二季在中視開播。（圖／中視提供）

劉端端提到「二皇子比第一季更瘋，第一季還稍微藏著，第二季就是生死對決。」所以詮釋這個角色時，他也是把身上最瘋的一面調動出來，但劉端端也對二皇子有些同情「老二挺慘，爹不疼，娘又沒心思管他，在我心中，老二已經覺得自己是個死人了」，所以他面對阻礙時，必然會想消滅對方。

而范閒一家仍是原班人馬續演第二季，彼此之間完全不需要磨合，郭麒麟飾演的范思轍算是劇裡的搞笑擔當，戲份不多卻很逗趣「他是一個天才，長項就是會掙錢，但有些方面又像傻子一樣」，就連李沁都說跟郭麒麟對戲很有意思。

因為郭麒麟活潑又有趣，李沁更印象中全家一起推牌九那場戲，真的玩得很開心。除了詼諧氛圍，第二季中親情互動也更具感染力，像是范思轍察覺父親從原本的恨鐵不成鋼，到樂見他的成長轉變，拉近父子間的距離「當聽到父親說出欣慰的話語時，我也覺得很感動」。

集結張若昀、陳道明、李沁、吳剛、郭麒麟、劉端端等實力派演員的《慶餘年》第二季，周一至周五晚間8點在中視頻道播出。

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慶餘年張若昀李沁

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