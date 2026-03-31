U:NUS曼谷遊「私下真面目」曝光！　粉全看呆：簡直迷因素材庫

▲ U:NUS推出新單曲〈IDGAF〉。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

男團U:NUS由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成，推出新單曲〈IDGAF〉，並同步公開遠赴曼谷拍攝的全新MV，吳昱廷表示靈感來自對生活壓力的觀察，「大家都知道社會不容易，想給大家共情。」歌曲中「94716」對應「IDGAF」的英文字母順序，成為情緒密碼與宣洩出口。

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▲▼ U:NUS赴曼谷拍攝MV。（圖／滾石唱片提供）



MV跳脫傳統敘事，以近紀錄片手法呈現，捕捉團員在曼谷街頭與日常空間的真實互動，蔡承祐入伍前剃頭畫面也逗趣入鏡，高胥崴笑說團隊因為彼此熟悉，整體像在邊工作邊玩樂，「累歸累但很好玩。」高有翔對唐人街拍攝「木頭人」橋段印象深刻，在眾人注視下完成無厘頭演出，格外有趣；他也提到在公園看到科摩多龍時一度驚慌，「感覺很危險，但當地人都不怕，只好裝不怕。」

吳昱廷則笑說自己其實很怕這類大型爬蟲，卻還是在拍攝過程中近距離接觸，成為難忘體驗，此外還挑戰大辣食物、甚至按摩到睡著，反差十足。團員也對嘟嘟車拍攝印象深刻，吳昱廷形容像在公路開戶外派對，高胥崴則笑說邊吃邊拍、車身顛簸，「超鬧又好玩」。至於當地美食，眾人一致稱讚蟹肉飯，蔡承祐笑說：「大家都在認真吃，吃完還想再來一碗。」

