逸祥幫妻買水煎包「遭阿伯無禮插隊」　他當場傻眼：我是透明人嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

男星黃逸祥31日透露幫太太買水煎包時，竟遇到一名年長男子無視他、直接插隊點餐，讓他氣得直呼「我是透明人嗎」，黃逸祥也感嘆「尊重不是單方面的」，強調規則不分年紀，引發網友共鳴。

▲黃逸祥分享自己幫老婆買水煎包卻遭老人家插隊。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團）

黃逸祥透露，自己早上乖乖排在隊伍後面，準備幫太太買水煎包，沒想到，正要輪到他點餐時，一名阿伯竟直接從旁邊插隊，開口就要兩個肉包。黃逸祥表示，自己當場愣住，「不是因為他點什麼，是因為，我整個人站在那邊，他是看不到嗎？」

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黃逸祥當下立刻向店員點餐：「我要一個肉包、一個菜包。」好在店員正義感十足，隨即向插隊的阿伯表示：「他（黃逸祥）先來的。」雖然事情最終順利解決，但黃逸祥坦言，那一刻留下了很憤怒、被忽視及不被尊重的感覺。

▲黃逸祥對於阿伯的插隊行為感到傻眼。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團）

黃逸祥認為，排隊是每個人都該遵守的基本守則，不該因為年齡大小就有所區別，「我們從小被教要尊重長輩，這沒有錯。但尊重從來都不是單方面的。」他也引用網路金句直批：「不是老人變壞了，是壞人變老了。」引網友紛紛表示「我會直接跟阿北說：請你排隊」、「排隊還很喜歡貼超級超級近」、「您應該要把店裡面的存貨都掃光，讓那位阿北敗興而歸」。