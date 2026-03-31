曾入圍金曲新人！　Jocelyn 9.4.0曝「內心掙扎拔河」真實心聲

▲ Jocelyn 9.4.0推出全新專輯《Sweet Spot》。（圖／種子音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

新生代唱作才女Jocelyn 9.4.0於今（31日）推出全新專輯《Sweet Spot》，歷經兩年創作與自我對話，這張作品不只是音樂的累積，更是Jocelyn 9.4.0對「如何表達情緒」的重新理解，繼2024年入圍金曲新人後，Jocelyn在創作上花了更多時間與自己「拔河」，她曾無數次寫了又刪、錄了又廢，在二十多首創作的殘片中反覆淘洗，只為了尋找那個定義「現在」的聲音。

談到專輯中最投入情感的作品，她毫不猶豫地選擇〈可是你知道嗎〉，並透露這首歌誕生於剛結束一段感情的時期，「我一直把愛情放在比較後面的順位，但不代表不會孤單。」於是她一邊回望過去幾段無疾而終的關係，一邊想像理想中的愛情樣貌，寫下那些最希望被接住的方式，她笑說某種程度上也像是在運用「吸引力法則」，把想要的愛寫進歌裡。

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另一首讓她印象深刻的〈one thing i like about you〉，則是一首寫給自己的歌，「當時入圍金曲新人後，我一直在思考要用什麼樣的態度寫下一首歌」歌詞中的「you」，其實正是她自己，從欣賞自己的不完美開始，慢慢建立更穩定的內在狀態，她也形容這首歌是送給自己的禮物。

25歲完成這張專輯，Jocelyn也感性對自己說：「謝謝妳那麼努力，也謝謝妳一直沒有放棄音樂，妳已經長成小時候的自己會喜歡的樣子了！」而回到專輯名稱《Sweet Spot》，Jocelyn認為那並不是一個完美無誤的終點，而是一種「剛剛好」的狀態，「你可以迷惘、可以走錯、也可以慢一點，但在過程裡會慢慢找到屬於自己的平衡。」也是她最想帶給聽眾的陪伴。

