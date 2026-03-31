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大鶴自爆「看超過600部謎片」釣出柯震東神回！　十指緊扣飆汗了

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》改編自同名人氣漫畫與小說，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀。由管偉傑、賴俊羽執導，洪偉才、莊淳淳監製，集結柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等實力派卡司，共同開啟一場橫跨人間與靈界的宿命之戰。

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

本次Netflix將新富町文化市場打造成沉浸式奇幻場域「Netflix《乩身》全球發布 乩身試煉之地」，完整還原《乩身》中神、鬼與人類三界共存的神秘據點「東風市場」，讓原本熱鬧的市場瞬間轉化為充滿神秘氛圍的異世界。

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▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

兩天的限定活動之中，共上千人一起共襄盛舉。市場內設置多個 打卡體驗區，讓所有貴賓與粉絲親身踏入《乩身》的世界，化身神職、感受濃厚宮廟文化、挑戰降伏靈體、近距離接觸各式神秘法器，沉浸於充滿奇幻與文化能量的東方驅魔宇宙。

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

現場的「尪仔標打鬼」、「乾坤圈抓鬼」與「火尖槍滅鬼」等遊戲，結合影集主題與台灣夜市遊戲文化，讓影集中的想像化身親民的遊戲互動。其中，「聽神明說」更特別邀請命理老師現場占卜算命，吸引大批貴賓與粉絲排隊體驗。

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

整體市場空間佈置也高度還原劇中場景，沿街點亮傳統黃色燈籠，搭配宮廟筊杯、供桌上的花朵與糖果、紅色辦桌椅等細節，入口更用水霧打造迷幻瀑布與火紅結界，營造出濃厚神魔氛圍，讓人彷彿一秒穿越進入《乩身》的奇幻世界。

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

《乩身》全球發布會也於上週六（28日）晚間盛大登場，柯震東、陳姸霏、陳以文與林鶴軒也現身與貴賓及粉絲同樂，現場氣氛熱烈。面對滿場觀眾，柯震東一上台便直呼緊張，笑說是被林鶴軒影響「他一直在後台說很多人、很可怕」，讓他越聽越不安；林鶴軒則坦言是因為在台下遇到以前同學，讓他嚇一跳，頻頻表示自己真的很緊張，讓柯震東與陳姸霏忍不住喊「你不要再緊張了！」

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

首個遊戲環節「我有你沒有」，主演需帶入角色身份，說出在影集中做過、但其他人沒做過的事，每人持有5枚象徵影集中韓杰重要的道具「尪仔標」，成功舉例即可讓其他人扣除一枚。柯震東率先出招笑說「我有尪仔標，其他人沒有。」陳姸霏立刻回擊「我們現在有！」讓他急忙補充「是戲裡！」

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

陳姸霏分享自己「在戲中戴過很多頂假髮」，展現角色造型多變；陳以文則語出驚人表示「我有被挖掉心臟」，讓柯震東一度想接話又急踩煞車，笑稱「要小心合約」避免劇透；林鶴軒則突然拋出「我大概看超過600部A片」，瞬間讓話題歪樓，柯震東也接招笑說「搞不好我有啊，不然韓杰十年在家在幹嘛？」陳以文則淡定表示「我不會為了怕輸這場遊戲毀了陳七殺」，陳以文沉穩卻又幽默的反應笑翻全場。

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

最終每人都剩下兩枚尪仔標，全員一同進入懲罰環節。柯震東手持劇中武器「乾坤圈」擺出俏皮五連拍，最後還加碼「結尾妖精」動作，博得滿堂彩。

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

陳姸霏則需用氣音對柯震東輕聲說出「你是地表最強乩身」，讓柯震東滿臉困惑反問「這個過關的點是什麼？」最後陳妍霏加碼「乾坤圈三連拍」，才讓大家直呼可愛過關。陳以文則以嚴肅神情說「白天的時候天氣很熱，晚上天氣變冷了，這種溫差在地理學上叫逆溫現象」，被柯震東秒回「好沒用的冷知識！過關！」

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

林鶴軒則被要求深情對柯震東喊「韓大師」，兩人甚至十指交扣、差點親上去，讓柯震東當場大流汗，崩潰笑喊「為什麼要答應今天來宣傳！」

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

接著登場的「誰是臥底」遊戲同樣笑料百出，演員需用關鍵字形容題目，讓台下觀眾猜出臥底。首題答案為「乾坤圈」，眾人從「圓圓的」、「要付出代價」、「打到頭會痛」一路形容，林鶴軒更語出驚人說「很多力量、會噴出來的東西」，讓現場的話題直接歪樓。

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

最終揭曉題目為「乾坤圈」與「甜甜圈」，大家一度懷疑陳以文是臥底，結果卻是陳姸霏，讓全場直呼「以文哥最會玩！」柯震東也分享自己很喜歡乾坤圈「拍打戲的時候是軟的，我很常拿來玩，在手上繞來繞去，甚至掛在脖子上。」

第二題則以「蓮藕片」對上「尪仔標」，眾人從「感人」、「需要水」、「密集恐懼症」一路猜測，最終揭曉林鶴軒為臥底，他也大方接受懲罰，還笑問「要喝shot嗎？」柯震東補充，劇中韓杰每次使用強大法器後會承受反噬，因此需透過蓮藕治療，甚至會「泡在蓮藕池裡」。

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

林鶴軒的懲罰橋段則還原劇中鬼角色「王小明」，對柯震東說出撩人金句但卻立刻被柯震東假呼巴掌，林鶴軒解釋「王小明就是色鬼，在網咖看很多低級片，他打我巴掌是正常的！」柯震東也補充，《乩身》雖有大量神魔與戰鬥元素，但「人有好人壞人，鬼也是」，王小明就是貫穿全劇的「善良好鬼」。林鶴軒則為角色下了註解「王小明就是善良的混蛋。」

談到拍攝過程，陳姸霏坦言接下演出時既興奮又緊張「看到卡司就很期待，但也有壓力」，更透露一開始覺得柯震東「很高、看起來有點高冷，不太敢講話」，直到對方在拍攝期間稱讚她「是對角色有想法的人」，才讓她逐漸打開心防「有種被理解的感覺」。

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》舉辦全球發布會。（圖／Netflix提供）

陳姸霏也分享自己戲中雖然特效場面不多，但看到其他演員對空氣演戲、反覆練動作「真的覺得很累也很厲害」，之後看到成品才驚覺細節之多「連火都有不同層次。」林鶴軒則分享拍攝特效場面的新鮮經驗，特別是「網咖遇見主角群」一場戲，「我的招式是『蛤蟆神功』，第一次做特效建檔，整個人被掃描建模」，直呼大開眼界。

最後，演員們也參與「如果我是乩身」情境題互動，柯震東選擇「半夜敲陌生人的門」，笑說其他選項「都有點危險」；陳姸霏面對「是否告知朋友壞消息」的題目，選擇「去問信義區媽祖」，坦言不想讓對方提心吊膽，不過當場才知道原來「信義區媽祖」指的就是柯震東。

陳以文則理性選擇刪除「預告金融海嘯」任務，直言「投資本來就有風險，不需要多做這件事」。最後林鶴軒選擇若有神力「搭公車捷運一定有位子」，被眾人吐槽以為會選「上廁所一定有衛生紙」，他一本正經回應「因為我已經研究過如果沒有衛生紙要怎麼辦，就用手。」讓柯震東當場笑翻，陳姸霏則裝作嫌棄躲開。

Netflix原創奇幻動作影集《乩身》，劇情講述韓杰（柯震東飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。

隨著案件層層深入，眾人發現這些看似零散的靈異事件，背後竟與神秘大魔王「六梵」息息相關。六梵暗中操控邪派教主陳七殺（陳以文飾），更進一步找上作惡多端的殺人犯吳天機（薛仕凌飾）成為新的乩身，使人間與靈界的界線逐漸崩解。

當善惡勢力全面交鋒，韓杰不僅要面對更強大的敵人，也必須在贖罪、信仰與自我意志之間做出抉擇。究竟命運是早已註定，還是可以改寫？《乩身》將於4月2日於Netflix全球獨家上線。

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乩身柯震東王柏傑薛仕凌陳姸霏楊銘威陳以文

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