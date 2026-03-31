獨／沈玉琳復出之路受阻？　《女孩好野》不錄了電視台這麼說

記者葉文正／台北報導

「荒謬大師」沈玉琳沈玉琳因去年7月確診白血病，歷經7個月的時間順利康復出院，上周他也首度以「來賓」身分回到節目《11點熱吵店》，不過他另一個節目《女孩好野》原本說要四月開錄，又被傳延到六月，接著又有消息說不錄了！對此沈玉琳與東森電視也回應了。

▲《女孩好野》確定擱置舊的企劃。（圖／翻攝臉書）

沈玉琳手頭上原本有《11點熱吵店》《女孩好野》與《威廉審歡樂送》等節目，但《11點熱吵店》他雖現身錄影，但是是以來賓身分參加，老友潘若迪也認為，「應該要休養一段時間，才能確定是否能適應整天的錄影。」是以《11點熱吵店》也尚未正式回歸主持。

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▲《11點熱吵店》沈玉琳(右二)暫時以來賓身分加入。（圖／翻攝臉書）

而東森的《女孩好野》，市場傳出招商的部分不符合預期，噵至原本要在四錄影的情況，又轉變成到六月，但最近更傳出節目不做了，對此沈玉琳說：「他們有跟我開過會，要改型態。內容會是全新的，錄影期也差不多是6月。」等於宣告原本的企劃無法執行了。

▲林襄連兩季都參加了《女孩好野》。（圖／翻攝臉書）

東森則回應：「目前我們正積極籌劃全新的節目內容，後續有進一步的消息會再告知大家，敬請期待。」

至於網路節目《威廉審歡樂送》何時恢復錄影，沈玉琳透露：「製作單位還在研議中，確切的時間還沒跟我說。」目前三節目都尚未有確切的歸期，復出之路還需要身體的配合與招商狀況了。