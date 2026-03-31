《逐玉》迎結局…張凌赫發聲「甜蜜對視放閃」　田曦薇告白藏洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

愛奇藝出品古裝劇《逐玉》自上線蟬聯四週冠軍寶座，上週更於34個地區獲得華語劇集TOP1，熱度強勁之餘也帶動張凌赫主演之《愛你》、《寧安如夢》、《雲之羽》，以及田曦薇《卿卿日常》等劇重返愛奇藝國際版熱播榜前十名。

▲《逐玉》結局，張凌赫、田曦薇發聲。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《逐玉》劇情片段除了在社群上引發網友二創熱潮，於愛奇藝官方社群中，獨家互動張凌赫土味情話之片段反應亦相當熱烈，觀看數已突破170萬次，至今熱度不斷飆升中，可見《逐玉》帶來的高人氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《逐玉》結局，張凌赫、田曦薇發聲。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

昨日（30）《逐玉》正式迎來大結局，不只大批劇迷不捨，主演張凌赫、田曦薇也分別在社群平台上寫下感言告別角色。張凌赫從殺青時便表示相當捨不得武安侯「謝征」，感覺自己還沒演夠。

▲《逐玉》結局，張凌赫、田曦薇發聲。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

在劇集收官當日，張凌赫更寫下「看到很多人說因為看了《逐玉》而感到溫暖，收穫好心情，真的很開心作品能帶來這樣的感受，這段時間和大家一起看《逐玉》，跟著謝征，我好像又回到了飄雪的西固巷。看鄉里鄉親熱鬧地過日子、被那隻可愛又笨拙的海東青逗笑，這實實在在的日子樸素、卻暖和。謝謝喜歡《逐玉》、喜歡謝征的你們。希望大家以後想到《逐玉》，都好似重回林安，心生溫暖。謝謝所有的合作同事，感謝每一位一起努力的大家。」

▲《逐玉》結局，張凌赫、田曦薇發聲。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

田曦薇則用向角色告白的形式，感性地對著劇中所飾演的樊長玉說「長玉，我有個熱血少女夢。於是你從密密麻麻的文字裡抬起頭。你拉著推車前行，棉鞋踩進濕泥裡，隆冬季節，風不知道從哪個方向吹過來，你頭髮紛亂，看向我的眼神倔強，又蓬勃。我胸腔擂鼓，躍躍欲試。長玉我想要成為你。」

▲《逐玉》結局，張凌赫、田曦薇發聲。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

不僅如此，田曦薇強調「想要同你一樣，樂觀堅強。想要同你一樣，能勇敢地走向未知的路。想要同你一樣，就算被打倒，也能一次又一次地站起來。長玉，我可以成為你。」並留言鼓勵希望劇迷們能跟長玉一樣相信自己，相當勵志。

▲《逐玉》結局，張凌赫、田曦薇發聲。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《逐玉》獨到的鏡頭美學，也讓導演曾慶傑被譽為「氛圍感之神」。到柯穎、丞磊主演的現象級短劇《虛顏》，以及呂小雨、趙弈欽的《風月變》等均屢創話題指標。上述系列好劇現皆於愛奇藝熱播中。