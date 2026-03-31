77歲柯一正突曝斷交愛兒柯宇綸！立好醫囑「想斷食善終」客死異鄉

記者黃庠棻／台北報導

知名導演柯一正今（31）日與唐從聖、孔令元、葛丞、李宜儒一同出席公視台語台電視電影《我的陽過阿公》首播記者會。先前他發現住家車庫前，長期遭人停放一輛賓士車擋道，氣得拿金屬拒馬敲擊別人的車門，這也他在事件後首度公開露面。

▲柯一正、唐從聖、孔令元、葛丞出席《我的陽過阿公》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

柯一正在《我的陽過阿公》中飾演一位染疫的爺爺，雖然後來轉為陰性，但仍在康復後的幾天過世，劇中與葛丞有許多對手戲，她笑說「我自己很感動，真實生活搞不好沒人這樣照顧我」，他也低調透露自己與兒子柯宇綸私底下鮮少聯繫。

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▲柯一正、唐從聖、孔令元、葛丞出席《我的陽過阿公》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

過去，柯一正接受健康檢查時，糞便出現潛血反應，經醫生仔細檢查發現他的升結腸有6公分腫瘤，於是開刀割除17公分的腸子與取出兩顆膽結石，今（31）日受訪被問到是否有定期接受健檢時，他笑說「我每三個月會跟我的醫生吃飯，請他用眼睛看就好」，也分享自己「已經不做侵入式治療了」，已簽好「醫囑」。

▲柯一正出席《我的陽過阿公》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

由於柯一正在《我的陽過阿公》中過世，他也被問到私底下有沒有做好後事的規劃，他坦言「是隨時準備好了的人，不用分配，也沒什麼可以分配的，我贊成自己善終，甚至還會列食譜，吃完自己愛吃的之後，我就營養不良過世」，直言自己認為最完美的死法是「斷食善終」。

▲柯一正出席《我的陽過阿公》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

對此，柯一正更直率地表示「最想要的就是客死他鄉」，夢想過世的國家是日本，直呼「都要死掉了，哪一個城市都不重要」，至於有沒有跟家人討論過這件事，他笑言「小孩們都知道我的個性，我是連葬禮都不要的人，他們早就應該要接受。」

▲柯一正出席《我的陽過阿公》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）