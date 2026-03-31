馮德倫揪陳奕迅拍短片「舒淇甜蜜催生」　被問合體吳彥祖笑：我們是BL老祖宗

記者蕭采薇／台北報導

港星馮德倫31日特地來台，為籌畫多年的動畫IP《Bucket Man》與全新單曲《屢戰屢敗又怎樣》進行宣傳。他不僅暌違26年重返樂壇開金口，更找來金曲歌王陳奕迅（Eason）合拍搞笑短片，就連愛妻舒淇都忍不住浮出水面留言相挺。

談到老婆，馮德倫滿是寵溺，透露創作期間盡量不拿瑣事去煩她，但未來兩人絕對有再度合作的可能！

▲馮德倫難得在台灣受訪，透露私下其實「很常來台灣」。（圖／記者周宸亘攝）



揪陳奕迅搞笑拍片！舒淇甜蜜敲碗「老馮日記2」

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為了替新歌造勢，馮德倫仿造20年前自編自導的情境劇《老馮日記》，找來好友陳奕迅拍短片。影片中他偷偷錄下陳奕迅的試唱企圖混音，逗趣風格讓影片上架IG僅6天就突破百萬觀看。這波「回憶殺」也釣出舒淇留言敲碗：「老馮日記2幾時拍呢？」馮德倫則幽默放閃回應：「在等妳的檔期！」

▲馮德倫和舒淇結婚十年，感情依然甜蜜。（圖／翻攝自IG）

談到這次的動畫新作，馮德倫表示舒淇只看過成品，並未參與初期討論，霸氣護妻直言：「她很忙，就盡量不要煩她。」但他對老婆的才華讚譽有加，大讚舒淇是非常好的「演員導演」，因此在指導演員上很有一套。兩人未來是否有機會再合作？他笑說雙方都很有主見，但只要工作分明，例如由舒淇主導，自己當演員或副導演，絕對有機會再度聯手。

私下常來台愛逛三創！傳照跟彭于晏「討禮物」

馮德倫私下其實經常來台，身為資深動漫迷與卡牌收藏家，他對台北最熟的地方就是「三創」。他笑說之前去逛時，看到彭于晏代言的按摩椅廣告，還特地拍下來傳給對方，開玩笑要彭于晏「送我一個」。他也笑說，如果是日本的話，最熟的地方就是秋葉原，「錢都花在那邊了！」

▲馮德倫近年來工作重心放在自創IP「Bucket Man」。（圖／記者周宸亘攝）

他坦言自己從小就愛看《七龍珠》、《北斗之拳》，甚至有整箱未拆封的《航海王》與《寶可夢》卡牌收藏放在辦公室。這次親自打造動畫IP《Bucket Man》，是希望講述一個在學校遇到霸凌、帶有恐懼的年輕人故事，藉此與年輕世代接軌。

新歌《屢戰屢敗又怎樣》中唱到「擠地鐵」，被問到大明星平時真的會搭地鐵嗎？他驚呼：「當然會！很方便啊，不會有人看我的啦！」

▲馮德倫透露從小就愛看動漫、收集公仔。（圖／記者周宸亘攝）

與吳彥祖神顏難超越！笑認：我們是耽美老祖宗

此外，馮德倫與吳彥祖在1998年主演的電影《美少年之戀》，兩人去年在時裝秀合體，即便過30年，神顏至今仍讓影迷津津樂道。被問到是否有機會與吳彥祖「再續前緣」？馮德倫幽默笑回：「還有人想看我們演gay片嗎？這個可能要問楊凡導演，我們應該算是耽美（BL）的老祖宗了！」

▲《美少年之戀》馮德倫、吳彥祖先前合體看秀，掀起粉絲一片回憶殺。（圖／品牌提供）

他感性表示，《美少年之戀》當年上映時票房成績平平，沒想到多年後竟成為影史經典，這讓他體悟到成敗不必看一時。這份心境也恰巧呼應了他的新歌《屢戰屢敗又怎樣》，傳遞出在艱辛環境中不畏失敗、繼續前行的超酷態度，他笑說：「這是一種態度，我覺得很酷。」