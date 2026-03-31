前HYBS主唱宣布來台！WIM單飛帶「專屬蜜月」開唱　搶票時間曝光

記者蕭采薇／台北報導

曾經以雙人獨立樂團「HYBS」風靡全台，並在全球掀起一陣「慵懶復古風潮」的泰國音樂人WIM（Karn Kasidej），正式宣布將在今年夏天帶著全新個人世界巡迴《WIM 2026 Asia Honeymoon Tour - Taipei》重返台北。這場備受矚目的浪漫音樂大秀，確定將於7月5日在展演空間SUB重磅登場。

▲「前HYBS主唱」WIM宣佈來台。（圖／好玩國際提供）



HYBS解散後單飛！WIM帶「蜜月」氛圍重返台北



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自從HYBS解散後，作為樂團靈魂人物的Karn Kasidej並沒有停下腳步，而是以全新藝名「WIM」（意即Who Is Me）展開屬於自己的個人音樂旅程。他不僅完美延續了過去標誌性的City-pop與R&B慵懶節奏，個人作品更增添了一份細膩的自我探索，以及宛如蜜月般的甜美氛圍。這次巡演特別以「Honeymoon」為名，就是希望能用最Chill的旋律，在炎炎7月為台北樂迷帶來一絲浪漫降溫。

曼谷場獲極高評價！高水準編制原汁原味搬來台

回顧先前在曼谷的演出，WIM以超高水準的樂團編制搭配迷幻燈光，將2025年發行的個人專輯《HONEYMOOD》視覺美學完美呈現，大獲當地媒體與樂迷的一致盛讚。這不僅是他以WIM身分重新出發的巔峰之作，更將曼谷特有的城市慵懶感發揮得淋漓盡致。如今台北作為亞洲巡迴的重點站，演唱會團隊也承諾會將這份如夢似幻的「音樂蜜月」原汁原味搬來台灣，讓台粉同步感受頂級的聽覺饗宴。

▲「前HYBS主唱」WIM宣佈來台。（圖／好玩國際提供）

門票單一票價佛心開賣！搶票時間看這裡

關於粉絲最關心的售票資訊，《WIM 2026 Asia Honeymoon Tour – Taipei》全場將採取單一票價2500元，另外還會祭出相關粉絲福利，詳細情況將由主辦單位陸續公布。演出門票預計將於4月12日上午11:00，在Ticket Plus遠大售票系統正式開賣。