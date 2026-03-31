《依然閃亮》酒駕畫面遭檢舉！　收視率狂跌到0.X％

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《依然閃亮》收視持續低迷，近期更因劇中疑似出現酒後駕駛與宿醉駕駛情節，引發觀眾爭議，並遭民眾向相關單位提出申訴，風波持續延燒。

劇情涉酒駕情節 觀眾質疑傳遞錯誤訊息

在3月27日播出的第7、8集中，劇情出現飲酒後駕車的畫面。第7集中，由朴珍榮飾演的延泰瑞與祖父用餐時被勸酒，之後又在與朴素賢（金智賢飾）同席的場合中出現燒酒瓶與紙杯等飲酒痕跡，隨後仍自行開車離開。

第8集中，辛載夏飾演的裴聖燦深夜大量飲酒後表示：「等酒醒後，清晨會悄悄離開。」儘管明知自己飲酒，仍在凌晨駕車上路，相關橋段引發外界批評。

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▲《依然閃亮》有喝酒後開車的畫面。（圖／翻攝自《依然閃亮》官網）



對此，有民眾透過南韓政府申訴平台「國民申訴系統」提出檢舉，指出劇中反覆呈現可能被解讀為酒駕或宿醉駕駛的情節，卻未明確傳達警示訊息，反而成為推動劇情張力與情感衝突的手段，恐造成不良示範，具有高度爭議。

申訴人並要求主管機關依據相關法規進行嚴格審議與適當處置。韓國放送通信審議委員會表示，將依程序審查相關內容，並決定是否正式列入審議議案。

收視跌至0%區間 製作單位回應受關注

《依然閃亮》講述共享彼此世界的年輕人，逐漸成為對方信念與人生方向之光的故事，由朴珍榮與金玟周等人主演。然而，該劇首集收視率為2.1%，第3、4集迅速下滑至1.2%，之後更跌入0%區間，表現不如預期。在收視低迷之際再爆爭議，也被外界批評為「雪上加霜」。

目前相關爭議畫面尚未刪除或重新剪輯，製作單位後續將如何回應並處理風波，備受關注。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。