77姐再控徐至琦違法　「她被滑雪社團拉黑了」

記者葉文正／台北報導

知名網紅77姐與朋友在歐洲知名滑雪勝地高雪維爾度假滑雪，結果竟扯出與藝人徐至琦的糾紛，77姐在IG拍影片表示，跟朋友四人共匯了24萬元給徐至琦，竟然住在14萬的房間，針對這件事，她也出面表示，「徐至琦明顯違法，而且我後來才知道她被畫雪社團拉黑了，她若不還錢就是法院見。」

▲77姐(右)表示自己常參加滑雪團。（圖／77姐提供）

對於指控徐至琦超收滑雪團的房費，77姐坦承：「出團前我不認識她，是因為她在滑雪社團公開請別人代PO文，說缺一兩個團友，加上我們滑雪不見得很容易找到這麼多人一起去，結果發現她是被人家社團拉黑名單，這也是後面才知道。」

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▲77姐IG有不少提到滑雪的照片與影片。（圖／77姐提供）

77姐也表示，去滑雪房間以套房計算，「我們去四個人，我的個人房型原本是別的位子，她是中間把我轉房型，還有溢價超收，本來代訂就不可以溢價超收，她一個六萬三是每個人收費，共超收10萬以上，我們一查這一套房是九萬九到十三萬多，那她本來就是溢價超收。」

▲徐至琦。（圖／徐至琦提供）

77姐認為徐至琦本來就違法了，「你可以看對話，我們是歐洲團，不是自由行，還有更多對話紀錄可以看出我們是開團，不然你就要說明解釋費用用在哪裡，我對她沒有恐嚇勒索，我的字眼都很明確，網路公告字眼非常明確。」

77姐也表示，「其實我參加過非常多滑雪團，大概十來次的滑雪團，從沒有遇過這樣糟糕的情況，她違法資訊又不公開，還叫黑車，以歐洲治安來講很危險，叫黑車，沒有任何租賃資訊，如果她不還，那就讓法院去判，明顯是詐欺行為。」