鞠婧禕怒提告反擊！　遭前東家檢舉逃漏稅：惡意扼殺演藝事業

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星鞠婧禕在2024年和經紀公司「絲芭傳媒」爆發合約糾紛，30日更遭對方實名檢舉逃漏稅，掀起熱烈議論。對此，鞠婧禕於31日發出律師聲明，強調已配合相關抽查，也痛批絲芭傳媒惡意操縱輿論、扼殺演藝事業，目前已委託律師提告。

▲鞠婧禕遭前東家檢舉逃漏稅。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕）

鞠婧禕工作室在聲明中指出，絲芭傳媒於近半年來頻繁發布不實資訊，企圖扼殺鞠婧禕的演藝事業，「考慮到相關案件仍在正常司法程式中，不應公開發聲以免對輿論造成影響，我方始終遵守相關規範和要求，並未對絲芭傳媒的行為做出任何公開回應。」但絲芭傳媒屢次公開放話，對鞠婧禕的演藝工作造成阻礙，甚至出現所謂的「逃漏稅」指控，因此工作室才決定做出回應。

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工作室明確表示：「藝人始終嚴格遵守國家法律法規，依法積極履行公民應盡的納稅等義務，並已積極配合完成相關抽查、檢査程序。」否認逃漏稅一事。工作室也重申，雙方的糾紛案件正由法院審理中，「我方始終堅決抵制一切炒作案件、誤導輿論、干擾司法程序、誤導監管機構的惡意行為！」為了捍衛權益，鞠婧禕已正式委託律師對絲芭傳媒提告，誓言要在法庭上討回公道。

▲鞠婧禕發聲。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕_Official_露蕪衣全肯定版）

此前，絲芭傳媒向大陸稅務單位正式檢舉鞠婧禕，指控涉嫌偷漏稅，稱鞠婧禕在2024年申報的收入為1100萬元人民幣（約4950萬元台幣），但實際收入卻超過5000萬元人民幣（約2.2億元台幣），瞞報比例高達88%，檢舉者表示，已提交詳細的未申報收入明細作為證據。

絲芭傳媒指出，僅在2024年下半年，鞠婧禕參與的影視和商務活動就超過20項，保守估計實際收入不低於5000萬元人民幣，上海市稅務局稽查局已確認受理檢舉，並啟動稽查程序，但強調目前的受理並不等於犯罪事實成立。

【鞠婧禕工作室聲明全文】

聲 明

上海橘事順利影視文化工作室（個人獨資）現代表藝人鞫婿禕女士（下稱「藝人」）就其近期遭受誹謗甚至網路暴力的相關情況，作出如下公開說明：

近半年來，上海絲芭文化傳媒集團有限公司（下稱「絲芭傳媒」）頻繁通過其新浪微博帳號「絲芭傳媒」，發佈有關藝人及所涉案件的不實資訊，企圖操縱輿論，扼殺藝人的演藝事業。考慮到相關案件仍在正常司法程式中，不應公開發聲以免對輿論造成影響，我方始終遵守相關規範和要求，並未對絲芭傳媒的行為做出任何公開回應。然而，絲芭傳媒屢次惡意公開發佈虛假資訊，誹謗藝人存在不當或違法行為，已經嚴重阻礙藝人正常演藝事務的開展，對藝人和相關方造成巨大的損失。今日，更有完全沒有事實依據的虛假資訊被廣泛傳播，導致公眾對藝人產生嚴重誤解。因此，本工作室現代表藝人正式聲明如下：

一、藝人與絲芭傳媒之間的糾紛実件在正常審理過程中，相信人民法院會作出公正的判決，我方始終堅決抵制一切炒作案件、誤導輿論、干擾司法程序、誤導監管機構的惡意行為！

二、藝人始終嚴格遵守國家法律法規，依法積極履行公民應盡的納稅等義務，並已積極配合完成相關抽查、檢査程序；

三、藝人己經委託律師對絲芭傳媒的惡意侵權行為提起訴訟，要求絲芭傳媒承擔法律貴任。對於絲芭傳媒對藝人做出的誹謗行為，我方絕不姑息；

四、對於近期在互聯網上捏造有關藝人虛假資訊並進行發佈、轉載的相關用戶，我方也已經委託律師進行取證，並保留追究相關方法律責任的權利。懇請大家抵制不實資訊，遏制不良網路風氣，不信謠、不傳謠、不造謠，共同維護健康有序的網路環境，共建守法有序的社會。

特此聲明！