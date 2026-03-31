曾敬驊《失樂園》18歲離院「扛父債」！　背重物噴農藥累癱：第一天就想罷工

記者蕭采薇／台北報導

聚焦育幼院議題與兒少犯罪的國片《失樂園》，部分劇情取材自知名報導《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》。本片由蔡銀娟執導及編劇，集結范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧領銜主演，並找來林暉閔、李夢苡樺、朱芷瑩特別演出。故事真實描繪育幼院孩子、陪伴成長的社工，以及年滿18歲必須離院自力更生的年輕人，在現實壓力下奮力求生或逐步沉淪的艱難處境。

▲曾敬驊《失樂園》下田灑農藥累到靠田邊喘，曝拍攝首日就想「罷工」。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）



刻意曬黑貼近角色！曾敬驊下田慘遭「割傷」苦笑求饒

[廣告]請繼續往下閱讀...

電影《失樂園》31日釋出最新幕後花絮，揭露曾敬驊在片中飾演「Yang」的辛苦拍攝過程。Yang在育幼院長大，年滿18歲後被迫離開，回到鄉下與阿嬤相依為命。為了照顧年邁的阿嬤並還清父親欠地下錢莊的龐大債務，他必須一肩扛起生活重擔。曾敬驊表示：「Yang是一個在鄉下出生、長大的孩子，他從事的工作幾乎都是勞動型的，因此在角色準備上，我也刻意把自己曬黑，希望更貼近角色的生活狀態。」

▲曾敬驊在片中飾演在育幼院長大的「Yang」。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

花絮中可見，曾敬驊不僅經常搬運重物，還得背著沉重設備在田裡灑農藥。由於拍攝場景位於茭白筍田，田裡水位高達膝蓋，每走一步都相當艱難；加上茭白筍葉片邊緣宛如利刃，讓曾敬驊苦笑說：「走的時候很難走，下面的葉子又很會刮人，身上會有很多刮痕，刺刺的。」幾場戲多在烈日正午下拍攝，才開拍第一天，認真敬業的他就累得靠在田邊喘氣，甚至開玩笑直呼：「做了一天就想罷工！」

搬金紙如「有氧運動」！曾敬驊盼電影傳遞溫柔力量

除了辛苦灑農藥，片中曾敬驊還得在金紙工廠打工。他生動形容搬金紙的體力消耗「有點像在做有氧運動，一直爆汗」；而背著沉重工具在田裡灑農藥，則像是「無氧狀態下做重訓」。他直言兩者相比「灑農藥比較累」，但也因此深刻體會到勞動者為了生存所展現的艱辛與毅力。

▲曾敬驊為演《失樂園》助曬黑2色階，扛重物、泡茭白筍田「身上滿是刮痕」超敬業。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

談到Yang這個角色，曾敬驊感性表示：「希望觀眾透過電影能看見這些社會角落裡的小人物，去感受他們不曾擁有的、渴望得到的以及那些曾經失去的情感。」他也期盼觀眾看完電影後，能體會作品背後的溫柔與理解，「希望大家看完之後，也可以好好擁抱自己、擁抱身邊的親朋好友。」

《失樂園》透過交織的敘事，刻畫年幼遭遺棄在育幼院的男孩（洪君昊 飾）遭遇霸凌求助無門；滿懷理想的社工（范少勳 飾）試圖感化孩子卻屢遭挫折；以及18歲重返貧困老家的YANG（曾敬驊 飾）面臨的巨大生存困境。隨著故事推演，每個人都必須直面過去的創傷，決定是屈服於黑暗，還是為美好的未來再次努力，電影將於5月29日在台上映。