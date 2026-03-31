77歲柯一正砸賓士最新進度曝光！車主遲到40分一現身「索賠11萬」

記者黃庠棻／台北報導

知名導演柯一正去年底發現住家車庫前，長期遭人停放一輛賓士車擋道，氣得拿金屬拒馬敲擊別人的車門，3月時台北地檢署根據監視器畫面等證據，依毀損罪起訴。今（31）日是他在事件後首度公開露面，也低調公開了案件的最新進度。





▲柯一正、唐從聖、孔令元、葛丞出席《我的陽過阿公》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

柯一正今（31）日與唐從聖、孔令元、葛丞、李宜儒一同出席公視台語台電視電影《我的陽過阿公》首播記者會，談及之前官司，透露會在4月底去法院開庭，先前雙方曾有討論過和解，但在和解當天，對方遲到了40分鐘，一出現就開口要求他賠償11萬元。

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▲柯一正、唐從聖、孔令元、葛丞出席《我的陽過阿公》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

對此，柯一正直呼「覺得這是故意的」，因為本來要跟對方談和解，卻沒有收到修理清單或是行車執照，他就決定不要跟對方繼續談，後續雙方也沒有再聯繫，他直言「就是進法庭處理」，他坦言「我知道我一定會受處罰，也已經準備好罰多少我就交錢、關多久就關多久」，只是希望自已家門口受到阻礙，也能夠得到對方的一句道歉。

▲柯一正出席《我的陽過阿公》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，柯一正今早要出門參加記者會前，家門口又被另一台車擋住，直接停在他的家門口，讓他相當無奈「台灣法律不應該這麼模稜兩可，不能因為誰家門口沒劃線就亂停，要有尊重，今天會這樣就是因為不尊重」，他也透露通常遇上有人亂停，他會貼一張紙條提醒車主「這樣不太禮貌」，有的時候他甚至必須踩在亂停的機車踏板才能走出門。

▲柯一正出席《我的陽過阿公》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）