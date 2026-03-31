ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲！
春雨3波開炸「千萬別淋雨」！
77歲柯一正砸賓士最新進度曝光！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳伊 朴恩影 許老三 小S 伊能靜 秦昊 唐綺陽 李榮浩

樂團EmptyORio三喜臨門！專輯回歸「還有2成員要當爸」專場也來了

記者蔡琛儀／台北報導

龐克樂團EmptyORio睽違多年推出第三張全新專輯《ALL THE BEST》，數位上線後迅速引發樂迷熱議，上週更回到家鄉高雄登台「大港開唱」，以震撼全場的龐克張力宣告正式回歸，主唱ORio難掩興奮：「EmptyORio的觀眾就是猛，第一首開始就瘋狂翻雲覆雨，害我唱到一半都會因為開心滿足而笑出來！」

▲▼EmptyORio宣告8週年巡演將正式起跑。（圖／火氣音樂提供）

▲EmptyORio宣告8週年巡演將正式起跑。（圖／火氣音樂提供）

今年對EmptyORio來說更是「三喜臨門」，專輯誕生之外，主唱ORio與貝斯手雷誰家中也將接連迎來新生兒，雷誰更即將喜迎二寶。大港演出同時，ORio也宣布「ALL THE BEST Tour」Live House巡演正式起跑，全台連衝8場，並預告9月25日台北、10月3日高雄兩場神祕大型專場，直言這將是成軍以來最瘋狂的里程碑：「我答應過團員們，要讓他們看見我看過的風景！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

ORio觀察到台下越來越多人在演出中大哭或大笑，吉他手牧也感慨：「看到歌迷能一邊痛哭、再一邊笑著唱跳，這就是一種成長的勇氣。」鼓手柯光則借著兩位成員的「好孕氣」喊話：「大家給我撞起來、飛起來！」

貝斯手雷誰不改real punk本色，直接向還聽不懂EmptyORio的人開嗆：「恭喜你，代表人生目前為止都算順利，沒遇過太多痛苦與挫折，但如果有解決不了的事，北高兩場都看！」「ALL THE BEST Tour」將於4月10日從台北Revolver起跑，票券現於iNDIEVOX熱賣中。​​​​​​​​​​​​​​​​

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」！變現6000萬幫湊錢　本人回應了

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」！變現6000萬幫湊錢　本人回應了

6小時前

朱姓男星發聲道歉！遭爆隨身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

朱姓男星發聲道歉！遭爆隨身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

2小時前

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！為他吃避孕藥慘遭冷處理

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！為他吃避孕藥慘遭冷處理

2小時前

遭李榮浩開罵！單依純宣布演唱會「全額免費退票」　二度道歉急止血

遭李榮浩開罵！單依純宣布演唱會「全額免費退票」　二度道歉急止血

8小時前

孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲！沉寂一週「IG吐現況心境」　高EQ被讚爆

孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲！沉寂一週「IG吐現況心境」　高EQ被讚爆

3小時前

啦啦隊女神自爆曾是「黑澀會美眉」　16歲嫩照曝光網驚：沒認出來

啦啦隊女神自爆曾是「黑澀會美眉」　16歲嫩照曝光網驚：沒認出來

18小時前

《黑白大廚》中式料理女神宣布結婚！　5月嫁醫師男友節目早洩密

《黑白大廚》中式料理女神宣布結婚！　5月嫁醫師男友節目早洩密

17小時前

獨／海上出遊突聽到2少女喊救命！混血男星「脫到剩內褲」跳水救人

獨／海上出遊突聽到2少女喊救命！混血男星「脫到剩內褲」跳水救人

5小時前

小S女兒遭酸民嗆「不讀書想嫁豪門」　許老三霸氣護姊：已經是了

小S女兒遭酸民嗆「不讀書想嫁豪門」　許老三霸氣護姊：已經是了

21小時前

伊能靜同框秦昊遊迪士尼　拒合照親曝原因：我很珍惜

伊能靜同框秦昊遊迪士尼　拒合照親曝原因：我很珍惜

19小時前

9男女偶像「全裸玩野球拳」私密片外洩炸鍋！　21歲男偶像發聲謝罪

9男女偶像「全裸玩野球拳」私密片外洩炸鍋！　21歲男偶像發聲謝罪

3/30 14:13

韓導離世4月「外界才知是被打死的」！拘捕令2度被駁回　家屬怒批司法

韓導離世4月「外界才知是被打死的」！拘捕令2度被駁回　家屬怒批司法

9小時前

熱門影音

單依純遭批強行侵權唱〈李白〉　向李榮浩道歉…他再反嗆

單依純遭批強行侵權唱〈李白〉　向李榮浩道歉…他再反嗆
因下雨演唱會設備故障　薛之謙下跪道歉「全場退票」

因下雨演唱會設備故障　薛之謙下跪道歉「全場退票」
禾浩辰哽咽告白吳品潔　「我的世界因為妳變單純」

禾浩辰哽咽告白吳品潔　「我的世界因為妳變單純」
KID搶救貓頭鷹

KID搶救貓頭鷹
辛曉琪開唱經典歌〈在你背影守候〉

辛曉琪開唱經典歌〈在你背影守候〉
林萱瑜沉浸在《逐玉》劇情　被Junior一聲拉回現實！XD

林萱瑜沉浸在《逐玉》劇情　被Junior一聲拉回現實！XD
孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」

孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」
5台灣姐姐參戰《浪姐7》　蕭薔向林志穎求經..唱〈一簾幽夢〉

5台灣姐姐參戰《浪姐7》　蕭薔向林志穎求經..唱〈一簾幽夢〉
破除多年冰釋傳聞　吳宗憲:我超愛杰倫

破除多年冰釋傳聞　吳宗憲:我超愛杰倫
蔡依林被「土味情話」撩到 喊：我會暈船喔

蔡依林被「土味情話」撩到 喊：我會暈船喔
禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻
吳宗憲睽違8年再開唱　幽默發言先綜藝摔

吳宗憲睽違8年再開唱　幽默發言先綜藝摔
禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

吳宗憲演唱會被「禁止講話」XD　台語經典歌連發〈歡喜就好〉〈真心換絕情〉

吳宗憲演唱會被「禁止講話」XD　台語經典歌連發〈歡喜就好〉〈真心換絕情〉

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」　曬甜蜜合照：走一輩子的路

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」　曬甜蜜合照：走一輩子的路

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

禾浩辰爆熱戀同居吳品潔　雙方認發展中：給我們一點空間

禾浩辰爆熱戀同居吳品潔　雙方認發展中：給我們一點空間

看更多

【虛晃一招】阿金假裝要吵架！趁媽放下麵包秒回頭吃掉

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前0

曾入圍金曲新人！　Jocelyn 9.4.0曝「內心掙扎拔河」真實心聲

40分鐘前0

鞠婧禕怒提告反擊！　遭前東家檢舉逃漏稅：惡意扼殺演藝事業

45分鐘前10

77歲柯一正突曝斷交愛兒柯宇綸！立好醫囑「想斷食善終」客死異鄉

59分鐘前1

獨／沈玉琳復出之路受阻？　《女孩好野》不錄了電視台這麼說

1小時前3

江宏傑認早知情福原愛再婚懷孕！　大方回應：當然祝福

1小時前0

范世錡遭新劇除名！疑遭 「于朦朧」案影響被消失　工作室緊急發聲

1小時前0

馮德倫揪陳奕迅拍短片「舒淇甜蜜催生」　被問合體吳彥祖笑：我們是BL老祖宗

1小時前0

《跳樓機》歌手怒控遭公司侵占！5月賺2億「卻0收入」　心碎要引退

1小時前0

樂團EmptyORio三喜臨門！專輯回歸「還有2成員要當爸」專場也來了

1小時前0

前HYBS主唱宣布來台！WIM單飛帶「專屬蜜月」開唱　搶票時間曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了
    6小時前44
  2. 朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控
    2小時前1816
  3. 林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！
    2小時前3226
  4. 遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」
    8小時前1810
  5. 孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲！
    3小時前43
  6. 啦啦隊女神自爆曾是「黑澀會美眉」　16歲嫩照曝光
    18小時前162
  7. 《黑白大廚》中式料理女神5月嫁醫師男友節目早洩密
    17小時前83
  8. 獨／海上出遊突聽到2少女喊救命！混血男星跳水救人
    5小時前304
  9. 小S女兒遭酸民嗆「不讀書想嫁豪門」　許老三現身護姊
    21小時前4636
  10. 伊能靜同框秦昊遊迪士尼　拒合照親曝原因
    19小時前8
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合