樂團EmptyORio三喜臨門！專輯回歸「還有2成員要當爸」專場也來了

記者蔡琛儀／台北報導

龐克樂團EmptyORio睽違多年推出第三張全新專輯《ALL THE BEST》，數位上線後迅速引發樂迷熱議，上週更回到家鄉高雄登台「大港開唱」，以震撼全場的龐克張力宣告正式回歸，主唱ORio難掩興奮：「EmptyORio的觀眾就是猛，第一首開始就瘋狂翻雲覆雨，害我唱到一半都會因為開心滿足而笑出來！」

▲EmptyORio宣告8週年巡演將正式起跑。（圖／火氣音樂提供）

今年對EmptyORio來說更是「三喜臨門」，專輯誕生之外，主唱ORio與貝斯手雷誰家中也將接連迎來新生兒，雷誰更即將喜迎二寶。大港演出同時，ORio也宣布「ALL THE BEST Tour」Live House巡演正式起跑，全台連衝8場，並預告9月25日台北、10月3日高雄兩場神祕大型專場，直言這將是成軍以來最瘋狂的里程碑：「我答應過團員們，要讓他們看見我看過的風景！」

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ORio觀察到台下越來越多人在演出中大哭或大笑，吉他手牧也感慨：「看到歌迷能一邊痛哭、再一邊笑著唱跳，這就是一種成長的勇氣。」鼓手柯光則借著兩位成員的「好孕氣」喊話：「大家給我撞起來、飛起來！」

貝斯手雷誰不改real punk本色，直接向還聽不懂EmptyORio的人開嗆：「恭喜你，代表人生目前為止都算順利，沒遇過太多痛苦與挫折，但如果有解決不了的事，北高兩場都看！」「ALL THE BEST Tour」將於4月10日從台北Revolver起跑，票券現於iNDIEVOX熱賣中。​​​​​​​​​​​​​​​​