2開頭最後一年！Lisa豪華海邊生日趴　「全員假面逗趣合照」超歡樂

記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK成員Lisa近日迎來29歲生日，並在社群平台大方公開「2開頭最後一年」的慶生派對現場，以一系列海邊美照與歡樂合影，引發粉絲熱烈關注。

▲Lisa過29歲生日。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）



Lisa於30日透過個人SNS寫下：「Last lap of my 20s with my favorite people（和我最愛的人一起迎來2開頭的最後一年）」，並曬出多張生日派對照片。畫面中，她選在海邊度假勝地慶生，從夕陽餘暉到夜幕低垂，整場派對宛如浪漫寫真大片。

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公開的照片裡，Lisa身穿鑲滿珍珠與水晶珠飾的亮片上衣，搭配絲質光澤感長裙，在落日海景襯托下展現優雅氣質，彷彿從海中走出的美人魚。她時而在沙灘上回眸淺笑，時而迎著晚霞擺出剪影姿態，唯美氛圍令人驚艷。

▲Lisa身穿珠鍊比基尼。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）



入夜後，沙灘上點滿燭光，金色與白色氣球佈置成「HBD LISA」與「29」字樣，浪漫又溫馨。Lisa不僅與大型「29」數字氣球開心合影，還抱著寫有「Dear L 29th」的水果蛋糕燦笑許願，臉上洋溢著幸福笑容。

此外，她也公開與好友們的合照。派對現場氣氛相當歡樂，好友們甚至戴上印有Lisa臉龐圖樣的創意面罩為她慶生，畫面搞怪又溫馨，展現私下真性情的一面。

▲Lisa和好友們一起度過快樂生日。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）