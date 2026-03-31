孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲！沉寂一週「IG吐現況心境」　高EQ被讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

名媛孫芸芸的女兒廖思惟近日因未婚生子事件成為焦點，經過一週的沉寂，廖思惟31日更新動態，似乎在回應外界的關注與揣測。

廖思惟31日在限時動態發文，寫道：「Your energy introduces you before you even speak.（你的能量在你開口之前，就已經介紹了你）」此外，還分享了自己閱讀的書籍，內容涉及「吸引力法則」，強調思想對人生的影響，並PO出一張咖啡照片，簡單寫下「appreciation」（欣賞），心情似乎未受影響。

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▲孫芸芸女兒。（圖／翻攝自小紅書／Trinity 廖思惟）



廖思惟未婚生娃傳聞鬧得沸沸揚揚。據傳她在留學期間與一名華人交往並懷孕，最終決定生下孩子，獲得媽媽孫芸芸飛往澳洲全力陪產支持。隨後，一名自稱孩子父親的男子曾發文坦言兩人已於一年前分開，並貼出多張孕期合照，但該文隨即刪除。

緊接著又有網友爆料，孩子生父並非富二代，而是在澳洲當銷售員，甚至曾在陸劇跑龍套，家境與廖家相比天差地別。儘管網路謠言紛飛，孫芸芸在香港現身時，神情輕鬆自在，目擊網友更讚本人看起來比照片年輕。

▲廖思惟孩子爸傳言「非富二代」。（圖／翻攝自IG、小紅書）