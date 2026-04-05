4月5日星座運勢／金牛、天秤合作無間 處女座事業豐富多彩
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：知曉最新訊息
感情：深情對望溫馨
財運：財神爺來眷顧
幸運色：淺灰色
貴人：天秤
小人：射手
雙子座 ♊
工作：適宜多看看書
感情：神秘浪漫驚喜
財運：額外賺錢機會
幸運色：深紅色
貴人：雙子
小人：獅子
天秤座 ♎
工作：與同事好合作
感情：心手相連快樂
財運：投資回饋時刻
幸運色：粉橘色
貴人：雙魚
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：調整恢復心情
感情：品味生活精彩
財運：財富回收增多
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：職場良好互動
感情：緊握雙手甜蜜
財運：暗中獲取財源
幸運色：米白色
貴人：天蠍
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：事業豐富多彩
感情：心靈契合默契
財運：賺取小額買賣
幸運色：墨黑色
貴人：魔羯
小人：天蠍
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：耳聰目明好運
感情：真心相待快樂
財運：特殊財運管道
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：善於營造氣氛
感情：浪漫永恆愛心
財運：賣方大賺一筆
幸運色：淺綠色
貴人：射手
小人：金牛
雙魚座 ♓
工作：不急躁有進展
感情：經驗分享成長
財運：買彩券有所獲
幸運色：鮮黃色
貴人：處女
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：做好市場調查
感情：萬眾矚目創新
財運：交易買賣妥當
幸運色：亮銀色
貴人：牡羊
小人：處女
獅子座 ♌
工作：對產品有信心
感情：時光靜好美好
財運：公司為你加薪
幸運色：淺紫色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：進修補充技能
感情：熱情奔放愛情
財運：投資目標增加
幸運色：藍黑色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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