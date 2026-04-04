4月4日星座運勢／魔羯溫馨浪漫約會！ 射手感情產生共鳴
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：拿捏輕重緩急
感情：有機會異國戀
財運：投資持續賺錢
幸運色：奶油色
貴人：巨蟹
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：決策果斷正確
感情：珍惜眼前豔遇
財運：相信自己直覺
幸運色：透明色
貴人：天蠍
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：同事分憂解勞
感情：心靈情緒平靜
財運：得到貴人協助
幸運色：粉橘色
貴人：天秤
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：同事信任度增
感情：溫馨浪漫約會
財運：持續財經學習
幸運色：丹寧色
貴人：雙魚
小人：獅子
金牛座 ♉
工作：與同事好相處
感情：朋友介紹相親
財運：調整獲利模式
幸運色：茶綠色
貴人：處女
小人：射手
處女座 ♍
工作：積極調整心態
感情：新友誼新夢想
財運：正財偏財皆旺
幸運色：霧灰色
貴人：雙子
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：富有服務熱忱
感情：適時讚美伴侶
財運：幸運獲得小獎
幸運色：米黃色
貴人：水瓶
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：主管教導受益
感情：擦出愛情火花
財運：可以獲得小財
幸運色：藕紫色
貴人：金牛
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：工作突出表現
感情：意外美麗邂逅
財運：完成階段投資
幸運色：淺綠色
貴人：處女
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：感激擁有工作
感情：展現獨特魅力
財運：平穩持續賺錢
幸運色：玫紅色
貴人：獅子
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：充滿熱情希望
感情：好朋友來相聚
財運：獲利準備入帳
幸運色：水藍色
貴人：牡羊
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：領導有方合理
感情：感情產生共鳴
財運：重視未來版圖
幸運色：純白色
貴人：射手
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響