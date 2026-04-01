八點檔男星帶恨意「飆罵前妻」氣到血壓升高　她一聽崩潰大哭！

記者黃庠棻／台北報導

民視娛樂節目《娛樂超skr》日前特別探班民視八點檔《豆腐媽媽》，直擊演員們拍攝現場的精彩花絮。其中，吳皓昇與李沛綾上演激烈對手戲，兩人火力全開、情緒飽滿，竟一氣呵成完成「One Take」，讓現場工作人員驚呼連連。

▲《豆腐媽媽》拍攝現場直擊。（圖／民視提供）

吳皓昇透露，拍攝前其實壓力不小，因為導演馮凱經常現場細修台詞，讓他一度擔心自己只能記住三分之一。不過正式開拍後，他笑說多虧李沛綾的精準詮釋「她真的演得很欠打臉！」讓他瞬間進入角色，情緒與台詞自然湧現「因為劇中真的恨她入骨，就知道該怎麼罵了」，靈感爆發之下，一整段怒罵台詞順順飆完。

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▲《豆腐媽媽》拍攝現場直擊。（圖／民視提供）

兩人默契十足的對戲也讓成果更加精彩。李沛綾笑說，吳皓昇非常會「丟球」，讓她能順著情緒一路崩潰大哭，彼此情緒交疊之下，成功完成高強度的情緒戲碼。吳皓昇則坦言，一口氣飆罵其實相當消耗體力「罵完走出去真的頭昏眼花，血壓瞬間升高」，但聽到現場掌聲與稱讚，才終於放下心中大石。

▲《豆腐媽媽》拍攝現場直擊。（圖／民視提供）

節目同時也捕捉到另一場家庭戲碼，由范瑞君飾演的婆婆帶補品到王家，準備給媳婦王有美（王晴飾）進補。李沛綾大讚范瑞君進組以來始終穩定專業「從沒看過她焦慮」，展現資深演員的深厚功力。

▲《豆腐媽媽》拍攝現場直擊。（圖／民視提供）

范瑞君則笑說，自己戲裡戲外都忍不住誇兒子周家軒（李運慶飾）帥氣，還常脫口喊出「單字軒」，逗得現場眾人爭相模仿，氣氛相當歡樂。她也分享，角色從一開始讓人討厭的婆婆，逐漸轉變為「白目卻可愛」的討喜人物，十分感謝觀眾支持。

▲《豆腐媽媽》拍攝現場直擊。（圖／民視提供）

此外，劇中最大謎團之一，王有美肚中孩子的生父究竟是誰，也引發熱議。對此，演員們笑稱連自己都不知道答案，劇情充滿變數；而飾演丈夫的李運慶更幽默表示「希望是別人的，這樣才更有看頭！」一句話再掀話題。





▲《豆腐媽媽》拍攝現場直擊。（圖／民視提供）