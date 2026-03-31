南霸天歌王嫁女兒哭了「霸氣送千萬新房」　台下賓客陣容超狂

記者蔡琛儀／台北報導

「南霸天歌王」七郎日前於家鄉高雄盛大為愛女舉辦婚禮，這場婚禮不僅是地方盛事，豪記唱片旗下多位大咖歌手包括金曲歌后張秀卿、「療癒歌后」林姍、「小王子」吳俊宏等現身祝賀，現場星光熠熠，展現出豪記大家庭深厚的情誼，還有許多地方政商名流到場。

▲七郎嫁女兒，張秀卿、吳俊宏、林姍到場。（圖／豪記唱片提供）

出道多年的七郎以渾厚嗓音與豪邁台派形象深植人心的七郎，私底下是出了名的「女兒控」，七郎對愛女從小極盡寵愛，父女感情濃厚。婚禮當天，七郎在牽著女兒走上紅毯並將手交給女婿的那一刻，也難掩激動情緒落下男兒淚，應女兒要求獻唱〈哈酒〉時，淚水再度潰堤，在台下的女兒也頻頻拭淚。

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七郎感性表示：「已離婚24年，雖然女兒跟著老婆，但是小孩7歲起，我就堅持親自接送上下學，一直照顧到讀完碩士，長達25年的父女溫馨接送情，父兼母職的全力愛她，唱歌唱了一輩子，看過無數大場面，但今天牽著女兒的手，心裡還是酸酸的，很不捨。但我相信女婿會給她一輩子的幸福。」還霸氣送愛女千萬新房，七郎坦言：「雖然已經結婚，我還是要再繼續物質與精神照顧，我曾問女兒要一次拿足，還是要分批，女兒笑回要細水長流！ 」

▲張秀卿、吳俊宏、林姍見證七郎感性的一面。（圖／豪記唱片提供）

目前正忙著籌備7月11日在大臺南會展中心舉行的「辣妹駕到2演唱會」的金曲歌后張秀卿也現身，張秀卿與七郎有著多年情誼，她笑說：「七郎大哥嫁女兒，就像我們家辦喜事一樣，一定要來熱鬧一下！」看著七郎牽著愛女手進場，也被感動到哭，「我的兩次婚禮、七郎都有出席，第一次婚禮他更由南自北的出席兩場，這樣的深厚的情誼，今天一定要來沾喜氣，也希望我的演唱會順利成功。」張秀卿更想到自己的女兒林莉，也幻想著日後當丈母娘的畫面，「我應該也會哭到不行吧」。

林姍則表示：「七郎大哥平時對後輩非常照顧，今天他嫁女兒，看到那份父愛，真的覺得非常溫暖。」她也宣布四月份將受邀參加白沙屯媽祖的起駕前的晚會獻唱；而近來演藝與副業皆得意的吳俊宏，則與七郎是忘年之交，吳俊宏笑說因為他們都住高雄，經常與七郎相約餐敘，他目前正在尋覓第三間店面，也準備再拚第二胎。