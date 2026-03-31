前韓女團成員「驚喜公開一家3口」！　甜蜜告白：重來還是要嫁給你

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前ALICE金昭喜「驚喜公開一家3口」！　甜蜜告白：重來還是要嫁給你

記者張筱涵／綜合報導

前韓國女團ALICE成員金昭喜於3月30日在社群平台公開一系列家庭照片，並以溫馨文字告白家人，罕見分享婚後生活與為人母的幸福時光，引發粉絲關注。

▲▼金昭喜。（圖／翻攝自Instagram／s2k1m）▲▼金昭喜。（圖／翻攝自Instagram／s2k1m）

▲金昭喜罕見公開一家三口合照。（圖／翻攝自Instagram／s2k1m）

金昭喜寫道：「因為太過珍貴，所以一直靜靜珍藏著的，我的全部、我的寶物們」並深情表示：「就算再重來一次，我也會和我老公結婚，還要當Rian的媽媽，我愛我們家人！」

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▲▼金昭喜。（圖／翻攝自Instagram／s2k1m）▲▼金昭喜。（圖／翻攝自Instagram／s2k1m）

▲金昭喜珍惜與孩子相處的每一時光。（圖／翻攝自Instagram／s2k1m）

隨文曝光的照片中，可見金昭喜與丈夫及女兒的日常點滴。畫面裡，丈夫抱著女兒、溫柔對視，流露滿滿父愛，金昭喜則時而俏皮自拍，時而陪伴孩子趴在地上玩耍，展現自然又真實的母女互動，還有一家三口在水族館、戶外散步，以及身穿韓服拍攝家庭紀念照的畫面，幸福氛圍溢於言表。

其中一張照片中，丈夫懷抱女兒，畫面上還以韓文寫著「행복 만땅」（幸福滿滿），象徵一家人的甜蜜心情。金昭喜也分享孕期用餐的舊照，回顧成為母親前的點滴時光。自從淡出演藝圈後，金昭喜鮮少公開家庭生活，此次驚喜大方分享，被外界視為對家人的深情告白。

▲▼金昭喜。（圖／翻攝自Instagram／s2k1m）▲▼金昭喜。（圖／翻攝自Instagram／s2k1m）

▲金昭喜一家幸福美滿。（圖／翻攝自Instagram／s2k1m）

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金昭喜ALICE

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