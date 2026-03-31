獨／海上出遊突聽到2少女喊救命！混血男星「脫到剩內褲」跳水救人

記者黃庠棻／台北報導

香港出生男星白梓軒（Tom）2006年出道至今已經20年，因為擁有英國血統，混血的深邃外貌讓他一出道就受到矚目，後來到台灣發展，演出過《醉後決定愛上你》、《妮波自由式》等，也演過不少陸劇包含《流金歲月》、《以愛為營》。近日，他在香港海邊救起兩個高喊「救命」的少女，低調分享暖舉的過程。

▲白梓軒。（圖／翻攝自白梓軒IG）

白梓軒接受《ETtoday星光雲》獨家電訪，透露自己在3月底與一群朋友到香港島南部的淺水灣遊玩，本來只是搭著遊艇出海放風而已，沒想到卻意外看到遠方有兩位女孩在海中載浮載沉，甚至還聽到「救命」的呼喊，讓他本來放鬆的心情瞬間緊張了起來。

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▲白梓軒意外拯救落水少女。（圖／白梓軒經紀人提供）

對此，白梓軒觀察了兩個女生幾秒，一開始以為只是在游泳，但越看越不對勁，因為對方並沒有往前游而是一直卡在同一個位置，他又看向旁邊，發現兩位女孩應該是在玩水上摩托車時，被一個大浪襲來雙雙落水，但兩位女孩明顯看起來不太會游泳。

▲白梓軒意外拯救落水少女。（圖／白梓軒經紀人提供）

因此，白梓軒在聽到「救命」兩個字之後，便馬上開始脫衣，連跟朋友解釋這個危急的情況都來不及，全身上下脱到只剩下內褲，就緊急跳下海救人，所幸他從小在海邊長大，私底下熱愛衝浪、游泳，在短時間內就幫助兩個女孩脫困。

▲白梓軒。（圖／翻攝自白梓軒IG）

兩個女孩被救上遊艇之後，白梓軒趕緊請朋友遞上毛巾、水，並安撫對方的情緒，也有詢問落海的來龍去脈，女孩們更向他致謝「謝謝你救了我們的命」，在得知他是演員之後也相當驚喜，這個海上驚魂記就在他的暖舉下落幕。

▲白梓軒。（圖／翻攝自白梓軒IG）

事實上，白梓軒因為熱愛游泳，過去也曾在衝浪的時候救過人，因為常常從事海上運動，所以他的警覺性非常高，還曾有一次在衝浪的時候救過一個阿伯，他的速度甚至比救生員還要快，他靦腆笑說「因為我們也在海中，所以會比救生員提早出發去救人」，而在演藝作品中，之後會有一部新戲，也會在之後上映的《寒戰》系列電影前傳亮相，兩部作品不約而同都演了警察的角色。

▲白梓軒。（圖／翻攝自白梓軒IG）