ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《黑白大廚》中式料理女神宣布結婚！　
高情商拒絕別人的3個說話技巧！
韓大咖翻譯家遭挖出「2次性犯罪前科」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳伊 朴恩影 許老三 小S 伊能靜 秦昊 唐綺陽 李榮浩

獨家／網紅77姐控藝人徐至琦詐騙　本人回應：「我被恐嚇勒索了」

記者葉文正／台北報導

知名網紅77姊與朋友在歐洲知名滑雪勝地高雪維爾度假滑雪，結果竟扯出與藝人徐至琦的糾紛，77姊在IG拍影片表示，跟朋友四人共匯了24萬元給徐至琦，竟然住在14萬的房間，影片直指徐是詐騙，徐至琦則回應，「我們都是雪友而已，只是幫忙代訂，沒有開團，我感覺到被恐嚇跟勒索了。」

▲77姐與徐至琦爆出旅遊糾紛。（圖／翻攝77姐IG，徐至琦提供）

▲77姐認為徐至琦不實收費。（圖／翻攝77姐IG）

綽號「愛美教主」的77姐說，「報名了聖地高雪維爾滑雪團，知名藝人，亞洲區選美冠軍徐X淇(應是琦)竟然叫我們付24萬，一下說開團，一下說自由行，問她有沒有Google，有沒有地標，甚至有沒有飯店資訊，只給兩張圖，她就叫我付24萬，上網查資訊，才發現只要十三萬多，差價十萬元在哪裡，原來只要用手指按按，就可以賺十萬元，這樣的事情我也想幹！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲77姐與徐至琦爆出旅遊糾紛。（圖／翻攝77姐IG，徐至琦提供）

▲77姐在IG上有許多關於滑雪的PO文或影片。（圖／翻攝77姐IG）

77姐續控訴，「我們去米其林餐廳，她竟然連點菜都不會，交通資訊竟還給我們找黑車，收費方式沒有公開，怒控徐至琦「X騙」。

▲77姐與徐至琦爆出旅遊糾紛。（圖／翻攝77姐IG，徐至琦提供）

▲77姐與徐至琦爆出旅遊糾紛。（圖／徐至琦提供）

徐至琦則表示，「大家可以看她的IG，她拍了很多視頻，說一個人付了20多萬（這是誤導民眾），她只是代替其他2個朋友代墊！）1人63000，3人近20萬，然後與昨晚跟我索討，他們總共四個人將近一半的費用10萬！若我不配合，她說要提告，我在行前已告知是自由行，77明明知道才匯款的情況下，說我非法開團，藉機勒索我！」

▲77姐與徐至琦爆出旅遊糾紛。（圖／翻攝77姐IG，徐至琦提供）

▲徐至琦近年較少露面。（圖／翻攝77姐IG，徐至琦提供）

徐至琦表示，「我是在1周多前（3月中），在這個行程與她同團的時候，才第一次讓她知道，我是徐至琦，我只是因為我長期滑雪，我喜歡去歐洲滑雪，要隊友跟伴侶，就認識很多雪友，大家約出國自由行組隊滑雪，我沒有開團，我是隊友，由我幫大家代訂住處，跟阿爾卑斯山的包車，也會幫大家訂餐廳，義務性幫忙。」

徐至琦也提到緣由，「去年她主動聯繫我們，說想要一起去法國滑雪，本來已經滿額，後來因為有女隊友退了，她才能進來，他又拉了大陸跟香港雪友，加上一個台灣人，四人住一個飯店，匯款紀錄在這些部分都很清楚，她在IG上寫，我參加徐至琦滑雪團，花了二十幾萬，明明是一人六萬三千元，七天行程，三月十四到三月二十一日去高雪維爾滑雪，包含賓士車接機接送，我幫忙請業者訂的，自由行本就要靠自己處理，現在說我違法開團，我無法接受。」

徐至琦說，大家說好到那邊會合，一周的住宿費，因為是富人區，但他們的預算太低，一人才六萬元，所以裝潢不好，賓士商務車包車，接送機以及滑雪共四趟，還有當地業者代訂房間，我們住大木屋，他們住公寓，價格是有差別的。」

徐至琦認為對方是要勒索甚至恐嚇，對心理造成很大負擔，威脅到生活與名譽，真的很恐怖。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

77姐徐至琦

推薦閱讀

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」！變現6000萬幫湊錢　本人回應了

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」！變現6000萬幫湊錢　本人回應了

3小時前

遭李榮浩開罵！單依純宣布演唱會「全額免費退票」　二度道歉急止血

遭李榮浩開罵！單依純宣布演唱會「全額免費退票」　二度道歉急止血

4小時前

啦啦隊女神自爆曾是「黑澀會美眉」　16歲嫩照曝光網驚：沒認出來

啦啦隊女神自爆曾是「黑澀會美眉」　16歲嫩照曝光網驚：沒認出來

15小時前

《黑白大廚》中式料理女神宣布結婚！　5月嫁醫師男友節目早洩密

《黑白大廚》中式料理女神宣布結婚！　5月嫁醫師男友節目早洩密

14小時前

獨／海上出遊突聽到2少女喊救命！混血男星「脫到剩內褲」跳水救人

獨／海上出遊突聽到2少女喊救命！混血男星「脫到剩內褲」跳水救人

2小時前

小S女兒遭酸民嗆「不讀書想嫁豪門」　許老三霸氣護姊：已經是了

小S女兒遭酸民嗆「不讀書想嫁豪門」　許老三霸氣護姊：已經是了

17小時前

伊能靜同框秦昊遊迪士尼　拒合照親曝原因：我很珍惜

伊能靜同框秦昊遊迪士尼　拒合照親曝原因：我很珍惜

16小時前

韓導離世4月「外界才知是被打死的」！拘捕令2度被駁回　家屬怒批司法

韓導離世4月「外界才知是被打死的」！拘捕令2度被駁回　家屬怒批司法

5小時前

9男女偶像「全裸玩野球拳」私密片外洩炸鍋！　21歲男偶像發聲謝罪

9男女偶像「全裸玩野球拳」私密片外洩炸鍋！　21歲男偶像發聲謝罪

23小時前

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！素顏0偽裝打掃…近況全被拍

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！素顏0偽裝打掃…近況全被拍

3/30 08:11

獨家／網紅77姐控藝人徐至琦詐騙　本人回應：「我被恐嚇勒索了」

獨家／網紅77姐控藝人徐至琦詐騙　本人回應：「我被恐嚇勒索了」

3小時前

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆　「家人遭惡毒攻擊」強硬提1警告

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆　「家人遭惡毒攻擊」強硬提1警告

3/30 10:24

熱門影音

單依純遭批強行侵權唱〈李白〉　向李榮浩道歉…他再反嗆

單依純遭批強行侵權唱〈李白〉　向李榮浩道歉…他再反嗆
因下雨演唱會設備故障　薛之謙下跪道歉「全場退票」

因下雨演唱會設備故障　薛之謙下跪道歉「全場退票」
禾浩辰哽咽告白吳品潔　「我的世界因為妳變單純」

禾浩辰哽咽告白吳品潔　「我的世界因為妳變單純」
KID搶救貓頭鷹

KID搶救貓頭鷹
辛曉琪開唱經典歌〈在你背影守候〉

辛曉琪開唱經典歌〈在你背影守候〉
林萱瑜沉浸在《逐玉》劇情　被Junior一聲拉回現實！XD

林萱瑜沉浸在《逐玉》劇情　被Junior一聲拉回現實！XD
孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」

孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」
5台灣姐姐參戰《浪姐7》　蕭薔向林志穎求經..唱〈一簾幽夢〉

5台灣姐姐參戰《浪姐7》　蕭薔向林志穎求經..唱〈一簾幽夢〉
破除多年冰釋傳聞　吳宗憲:我超愛杰倫

破除多年冰釋傳聞　吳宗憲:我超愛杰倫
蔡依林被「土味情話」撩到 喊：我會暈船喔

蔡依林被「土味情話」撩到 喊：我會暈船喔
禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻
吳宗憲睽違8年再開唱　幽默發言先綜藝摔

吳宗憲睽違8年再開唱　幽默發言先綜藝摔
禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

吳宗憲演唱會被「禁止講話」XD　台語經典歌連發〈歡喜就好〉〈真心換絕情〉

吳宗憲演唱會被「禁止講話」XD　台語經典歌連發〈歡喜就好〉〈真心換絕情〉

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」　曬甜蜜合照：走一輩子的路

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」　曬甜蜜合照：走一輩子的路

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

禾浩辰爆熱戀同居吳品潔　雙方認發展中：給我們一點空間

禾浩辰爆熱戀同居吳品潔　雙方認發展中：給我們一點空間

看更多

【智力退化到2歲亡】陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

即時新聞

剛剛
剛剛
29分鐘前2

孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲！沉寂一週「IG吐現況心境」　高EQ被讚爆

55分鐘前0

台版《天機試煉場》來了！！　寵物溝通師神準道破亡犬遺願逼哭全場

1小時前10

60歲王月開顱救命「術後現況曝光」！　好友心疼：能走回來不簡單

1小時前0

南霸天歌王嫁女兒哭了「霸氣送千萬新房」　台下賓客陣容超狂

1小時前10

《逐玉》名場面私心複習清單！10金句人間清醒：吃好睡好活下去 全劇心得雷

2小時前41

前韓女團成員「驚喜公開一家3口」！　甜蜜告白：重來還是要嫁給你

2小時前144

獨／海上出遊突聽到2少女喊救命！混血男星「脫到剩內褲」跳水救人

3小時前22

獨家／網紅77姐控藝人徐至琦詐騙　本人回應：「我被恐嚇勒索了」

3小時前3

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」！變現6000萬幫湊錢　本人回應了

3小時前10

曾三度開腦！《倚天屠龍記》施明離世　兒悲痛：沒見到最後一面

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了
    3小時前3
  2. 遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」
    4小時前167
  3. 啦啦隊女神自爆曾是「黑澀會美眉」　16歲嫩照曝光
    15小時前162
  4. 《黑白大廚》中式料理女神5月嫁醫師男友節目早洩密
    14小時前83
  5. 獨／海上出遊突聽到2少女喊救命！混血男星跳水救人
    2小時前284
  6. 小S女兒遭酸民嗆「不讀書想嫁豪門」　許老三現身護姊
    17小時前4636
  7. 伊能靜同框秦昊遊迪士尼　拒合照親曝原因
    16小時前8
  8. 韓導離世4月「外界才知是被打死的」
    5小時前12
  9. 9男女偶像「全裸玩野球拳」私密片外洩！男偶像謝罪
    23小時前169
  10. 《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！
    3/30 08:1181
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合