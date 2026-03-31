獨家／網紅77姐控藝人徐至琦詐騙　本人回應：「我被恐嚇勒索了」

記者葉文正／台北報導

知名網紅77姊與朋友在歐洲知名滑雪勝地高雪維爾度假滑雪，結果竟扯出與藝人徐至琦的糾紛，77姊在IG拍影片表示，跟朋友四人共匯了24萬元給徐至琦，竟然住在14萬的房間，影片直指徐是詐騙，徐至琦則回應，「我們都是雪友而已，只是幫忙代訂，沒有開團，我感覺到被恐嚇跟勒索了。」

▲77姐認為徐至琦不實收費。（圖／翻攝77姐IG）

綽號「愛美教主」的77姐說，「報名了聖地高雪維爾滑雪團，知名藝人，亞洲區選美冠軍徐X淇(應是琦)竟然叫我們付24萬，一下說開團，一下說自由行，問她有沒有Google，有沒有地標，甚至有沒有飯店資訊，只給兩張圖，她就叫我付24萬，上網查資訊，才發現只要十三萬多，差價十萬元在哪裡，原來只要用手指按按，就可以賺十萬元，這樣的事情我也想幹！」

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▲77姐在IG上有許多關於滑雪的PO文或影片。（圖／翻攝77姐IG）

77姐續控訴，「我們去米其林餐廳，她竟然連點菜都不會，交通資訊竟還給我們找黑車，收費方式沒有公開，怒控徐至琦「X騙」。

▲77姐與徐至琦爆出旅遊糾紛。（圖／徐至琦提供）

徐至琦則表示，「大家可以看她的IG，她拍了很多視頻，說一個人付了20多萬（這是誤導民眾），她只是代替其他2個朋友代墊！）1人63000，3人近20萬，然後與昨晚跟我索討，他們總共四個人將近一半的費用10萬！若我不配合，她說要提告，我在行前已告知是自由行，77明明知道才匯款的情況下，說我非法開團，藉機勒索我！」

▲徐至琦近年較少露面。（圖／翻攝77姐IG，徐至琦提供）

徐至琦表示，「我是在1周多前（3月中），在這個行程與她同團的時候，才第一次讓她知道，我是徐至琦，我只是因為我長期滑雪，我喜歡去歐洲滑雪，要隊友跟伴侶，就認識很多雪友，大家約出國自由行組隊滑雪，我沒有開團，我是隊友，由我幫大家代訂住處，跟阿爾卑斯山的包車，也會幫大家訂餐廳，義務性幫忙。」

徐至琦也提到緣由，「去年她主動聯繫我們，說想要一起去法國滑雪，本來已經滿額，後來因為有女隊友退了，她才能進來，他又拉了大陸跟香港雪友，加上一個台灣人，四人住一個飯店，匯款紀錄在這些部分都很清楚，她在IG上寫，我參加徐至琦滑雪團，花了二十幾萬，明明是一人六萬三千元，七天行程，三月十四到三月二十一日去高雪維爾滑雪，包含賓士車接機接送，我幫忙請業者訂的，自由行本就要靠自己處理，現在說我違法開團，我無法接受。」

徐至琦說，大家說好到那邊會合，一周的住宿費，因為是富人區，但他們的預算太低，一人才六萬元，所以裝潢不好，賓士商務車包車，接送機以及滑雪共四趟，還有當地業者代訂房間，我們住大木屋，他們住公寓，價格是有差別的。」

徐至琦認為對方是要勒索甚至恐嚇，對心理造成很大負擔，威脅到生活與名譽，真的很恐怖。