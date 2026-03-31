曾三度開腦！《倚天屠龍記》施明離世　兒悲痛：沒見到最後一面

記者張筱涵／綜合報導

香港資深演員、李家鼎前妻施明於本月21日離世，享壽74歲。消息由其長子李泳漢向港媒證實，據悉施明因肺炎搶救不治。李泳漢坦言對母親突然離世感到極為痛心，更遺憾未能見到母親最後一面。

▲施明離世，享壽74歲。（圖／翻攝自FACEBOOK／施明）



入院一周病情急轉直下 含氧量驟降需插喉

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據《香港經濟日報》報導，李泳漢透露，母親一向有定期到醫院作例行檢查，身體並無明顯異常。然而在離世前一星期，院方通知他指施明嘔吐時異物倒流入肺部，導致血氧含量急劇下降，需要插管協助呼吸。

他原以為情況受控，母親有望康復出院，未料病情突然惡化：「那天清晨突然接到醫院打來的電話，說我媽媽情況不行了，正在搶救，要我趕快去醫院。結果等我趕到的時候，她已經走了，我連最後一面都沒見到。」言語間難掩悲傷。

近年多次重病 曾三度開腦搶救

施明近年健康狀況反覆，2022年12月在家中跌倒，頭部重創，需緊急進行開腦手術保命。雖然成功度過危險期，但元氣大傷，需留院治療近一年才出院與家人團聚，2024年又因細菌入血導致多個器官衰竭，短短一個月內三度接受開腦手術。當時醫生曾提醒家屬要有心理準備，但施明憑堅強意志挺過難關。

對於母親最終離世，李泳漢感嘆：「我還想陪著她一起走下去，不是想送她走完最後一程。」字句令人心酸。

演藝生涯逾四十年 「紫衫龍王」成經典

施明生於1951年12月5日，1976年踏入演藝圈，活躍於1976年至2022年，曾任演員及節目主持人，精通粵語、英語及國語。她於電視劇《倚天屠龍記》中飾演「紫衫龍王」一角，形象深入民心，成為代表作之一，她一生投身演藝事業逾四十載，留下多部作品與經典角色，為觀眾所懷念。