AI換臉黑幕！素人照遭盜用　竟變短劇「貪財好色」反派

記者張筱涵／綜合報導

一名山東網友A男日前發文控訴，自己過去在社群平台發布的生活照，竟遭中國紅果短劇《桃花簪》未經授權使用，透過AI技術生成短劇角色，並被塑造成負面人物，引發大量網友關注。

▲山東網友照片被拿去AI換臉。（圖／翻攝自微博／阿海就是厉害）



未經同意遭AI「換臉」成配角

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A男表示，自己並不是網紅，只是普通人，原始貼文也只有20多個按讚、粉絲數也僅數十人，卻在不知情情況下，被AI抓取照片生成短劇人物。從曝光畫面對比可見，短劇角色的服裝、配飾、妝容乃至整體造型，都與其原始漢服照片高度相似。

A男質疑，該短劇平台未經授權即使用其照片進行AI建模，甚至將其形象設定為「貪財好色」的負面角色，嚴重侵害個人肖像權與名譽權，並公開喊話紅果短劇App要求給出「公平、公正、公開」的處理結果。

▲▼A男和網友留言。（圖／翻攝自微博／阿海就是厉害）



網友憂心：普通人也成AI素材？

相關貼文迅速發酵，留言區湧入大量討論。有網友直言：「我還以為AI都是捏臉生成，原來是直接盜用網友照片？」也有人指出，AI本身就是透過網路資料訓練，若未設立明確授權機制，恐怕導致一般民眾的照片都可能被納入素材庫。

更有網友擔憂：「藝人還有資源可以保護自己的權利，一般人照片被偷去當配角，根本沒辦法。」原發文者也回應稱：「我就是一般人。」坦言原以為離這類侵權行為「很遠」，沒想到竟發生在自己身上。

部分評論更直言，是否因為使用明星臉容易被追究法律責任，因此才轉向「盜用普通人臉孔」，質疑相關短劇製作方的倫理與法律邊界。

短劇平台未回應 AI短劇產業發展下的法律灰色地帶

近年AI生成影像與短劇快速興起，不少平台標示「內容可能使用AI技術生成」。然而，AI素材來源、授權邊界與肖像權保障問題，仍存在法律與監管空白。

目前紅果短劇方面尚未公開回應此事。隨著事件持續在網路發酵，外界關注平台是否會展開調查，以及未來是否建立更明確的授權與審核機制。

這起事件也再度引發討論：在AI技術高度普及的時代，普通人上傳至網路的照片，究竟是否已成為潛在的「公共素材」？個人數位肖像權如何被保障，成為不可迴避的課題。