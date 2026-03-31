韓導離世4月「外界才知是被打死的」！拘捕令2度被駁回　家屬怒批司法

記者張筱涵／綜合報導

韓國電影導演金昌民（김창민）去年11月離世，生命的最後透過器官捐贈挽救4條生命，其死因近日被證實為遭毆打後傷重不治。家屬痛批，從案發初期應對到嫌疑人處理過程均顯草率，至今仍未還死者公道。

▲金昌民去年11月離世。（圖／翻攝自Instagram／neu_gate_film）



凌晨用餐爆衝突 送醫延誤錯失黃金時間

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據警方與家屬說明，事件發生於2023年10月20日凌晨，金昌民與患有自閉傾向的兒子前往京畿道九里市一間24小時營業的餐廳用餐。家屬表示，當時兒子突然想吃豬排，因此才外出用餐。

過程中，金昌民與其他桌顧客因噪音問題發生爭執並演變為肢體衝突，他遭對方拳擊後倒地。約一小時後才被送往附近醫院，最終不幸身亡。家屬指出，案發地附近即有大學醫院，卻延誤送醫，導致錯失搶救黃金時間。

拘捕令兩度遭駁回 嫌疑人仍未羈押

警方最初針對施暴男子A某申請拘捕令，但遭檢方要求補充偵查後退回。其後以傷害致死罪嫌對A某等2人再次申請拘捕令，卻遭法院以「無滅證之虞、居所固定」為由駁回。

最終警方以不拘留狀態將案件移送檢方。家屬不滿表示，案發已超過5個月，嫌疑人卻仍能自由行動，且調查過程反覆拖延，令人憤怒。

腦死後器官捐贈 為4人帶來新生命

金昌民於2025年11月7日被判定腦死，最終於首爾江東聖心醫院（강동성심병원）辭世。他生前完成器官捐贈，為4名患者帶來新生。

長年電影圈打拼 《回信》成遺作

金昌民2013年以電影《諜影殺機》道具組工作進入影壇，後於《獄火重生：金昌洙》、《毒梟》、《魔女首部曲：誕生》、《如果雨之後》、《烈火救援》等片擔任作畫團隊成員。

他亦執導多部作品，包括《那個誰的女兒》、《九宜站3號出口》、《Boiler》、《回信》。其中《那個誰的女兒》講述性犯罪者之女為躲避社會目光搬家的故事，金昌民憑此片於2016年警察人權電影節獲得導演獎。《九宜站3號出口》則為短片作品，描述離婚夫妻於九宜站重逢後共度一夜的故事。

今年原預定於全州國際短片電影節與首爾漢江國際電影節放映的《回信》，因金昌民質疑電影節對受邀導演的待遇問題而宣布撤片抵制。該片最終成為其遺作，劇本被擺放在靈堂遺照前，令人唏噓。